Schrap al die subsidies maar! ‘Autobanden produceren 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren’

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat niet de motoren enorm veel fijnstof produceren, nee het zijn juist de autobanden. We zijn dus massaal voor gek gehouden, de overheid stimuleert iedereen om elektrische auto’s aan te schaffen maar ondertussen zijn de motoren zelf niet het probleem. Gaan we nu ook eindelijk overwegen om die subsidies af te schaffen?

Misschien subsidie €4000 voor kopen nieuwe electrische auto’s toch heroverwegen. ‘Autobanden produceren 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren’ https://t.co/d1pcGM2CCb — Ronald Plasterk (@RPlasterk) March 9, 2020

De huidige generatie motoren is schoner dan ooit, doordat alle motoren tegenwoordig fijnstoffilters hebben hoeven we ons geen zorgen meer te maken om de extreme uitstoot van fijnstof uit benzine- en dieselmotoren.

Waar we ons wel zorgen over moeten maken is de slijtage van autobanden. De autobanden verliezen bij slijtage tot 1000 keer meer fijnstofdeeltjes dan wat er uit onze motoren kan komen. En jawel het wordt nog erger, hoe zwaarder een auto; des te meer fijnstofdeeltjes er van de banden vandaan komt.

,,Elektrische auto’s zijn zwaarder door hun accupakketten en hoe zwaarder een auto, des te groter de bandenslijtage”

Ronald Plasterk maakt een punt, wellicht moeten we kritischer kijken naar de bepaling van subsidie rondom elektrische auto’s. Want als het probleem niet de motoren zijn, maar de banden dan hebben we dus met een heel ander probleem te maken.

Weer een tegenvaller voor fanaten die heilig geloven in elektrisch rijden.