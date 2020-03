Spaanse leger vindt dode en verlaten ouderen in bejaardentehuizen: beschrijving van enorm drama

Het Spaanse leger heeft een gruwelijke ontdekking gedaan tijdens het desinfecteren van bejaardentehuizen. Het Spaanse zorgsysteem is kennelijk zó erg overbelast, dat diverse ouderen al dagenlang volledig aan hun lot zijn overgelaten!

Fiasco

Waar Italië tenminste nog het voordeel heeft dat Lombardije zo’n beetje de beste ziekenhuizen ter wereld heeft, is dat voor Spanje absoluut niet het geval. Met alle gevolgen van dien. Bij het desinfecteren van bejaardentehuizen kwamen ze tegen wat door het Spaanse ministerie van Defensie als volgt wordt beschreven: “Sommige bejaarden waren al overleden. Sommige ouderen hadden al dagen geen hulp meer gekregen en werden aangetroffen in slechte onhygiënische omstandigheden. Sommige patiënten waren bovendien besmet met het coronavirus.”

Angst voor besmetting

Het gaat om meerdere bejaardentehuizen in verschillende steden, die in sommige gevallen door het zorgpersoneel in de steek gelaten lijken te zijn. Één mogelijke verklaring hiervoor is angst. Een gebrek aan mondkapjes, beschermende kleding en andere hygiënemiddelen is daar een feit. En hierdoor raken zowel zorgpersoneel als patiënten makkelijker besmet. Die angst is trouwens zeer gegrond.

Besmet maar geen vervanger

Er zijn al ruim 5.000 Spaanse zorgmedewerkers ziek geworden. Een tweede verklaring voor dit drama wordt gegeven door RTL-correspondent Alex Tieleman, die zegt: “En als ze zich ziek melden zijn er überhaupt geen vervangers om hun werk over te nemen. Er voltrekt zich een ramp in de zorg in Spanje, en daar is dit een sterk voorbeeld van.”

Er zijn nog tien wachtende doden voor u

En dan nog een schrikbeeld: er is een wachttijd ontstaan voor het ophalen van lichamen. Soms liggen patiënten die overleden zijn wel meer dan een dag dood in bed voor ze worden opgehaald. De zorgmedewerkers kunnen ze dus niet eens altijd uit het tehuis halen, zelfs al hebben ze hun angst voor besmetting overwonnen en hoeven ze nog geen vervanger voor henzelf te regelen. Het Spaanse zorgsysteem is gewoon overbelast.