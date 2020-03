Steeds meer Nederlanders zijn verslaafd aan medicijnen; hier lees je wat je kunt doen

Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen verslaafd aan medicijnen. In totaal komt het neer op ongeveer 500.000 mensen, dit is maar liefst 3% van de bevolking. Nu is de ene verslaving natuurlijk zwaarder en heftiger dan de andere maar het is hoe dan ook zorgwekkend. Er zijn ook een hoop mensen die zelf niet eens doorhebben dat zij verslaafd zijn. Want wanneer ben je nu eigenlijk verslaafd? Wij vertellen je precies hoe het zit en vertellen je ook wat je het beste kunt doen op het moment dat je een verslaving hebt. Eén ding is zeker, met de juiste hulp kun je er vanaf komen!

Welke medicijnen werken verslavend

De ene medicijnen zijn verslavender dan de ander net zoals dat bij bijvoorbeeld drugs het geval is. Dit is ook duidelijk terug te zien als we kijken naar de mensen die verslaafd zijn aan een medicijn. Er zijn bepaalde soorten die regelmatig terugkomen meer verslavingen veroorzaken dan andere. Een aantal medicijnen die voor een hoop verslavingen zorgen zijn de volgende:

Oxazepam

Oxycodon

Temazepam

Zopiclon

Benzodiazepinen

Lorazepam

Voornamelijk medicijnen die gebruikt worden bij het verhelpen van depressie, angststoornissen en slapeloosheid werken verslavend. Pas hier dus goed mee op!

Wanneer ben je verslaafd aan medicijnen

Op het moment dat je niet meer zonder een medicijn hebt, constant de behoefte hebt om het te nemen en eigenlijk niet meer zonder kunt, ben je verslaafd. Een medicijn gaat dan de overhand nemen en je verliest zelf de controle. Dit zijn duidelijk tekenen van een verslaving en het wijst er dan ook op dat je hulp moet gaan zoeken om hier vanaf te komen.

Wat te doen bij een verslaving

Een oxycodon verslaving behandelen kan bijvoorbeeld erg lastig zijn, maar het is zeker te verhelpen. Voor dit soort verslavingen kun je het beste professionele hulp zoeken. Je zult hiervoor naar een afkickkliniek moeten gaan. Dit klinkt misschien zwaar, maar het zal je uiteindelijk goed doen. Door effectieve methodes te gebruiken, zullen zij je gaan helpen om van je verslaving af te komen.

Het kan erg lastig zijn om van een verslaving af te komen, maar met de juiste behandeling is dit zeker te doen. Zelfs als je denkt dat het onmogelijk is, is het verstandig om hulp te zoeken. Ieder jaar zijn er weer duizenden mensen die van hun verslaving af te stappen!