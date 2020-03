Syriërs die naar Nederland komen? ´Nee, de overheid haalt ze persoonlijk zelf op!´

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren fors meer Syriërs in Turkije opgehaald dan aanvankelijk was afgesproken. In totaal hebben we het over 1910 migranten. Dat is bijna tien procent meer dan dat het huidige kabinet ons de afgelopen twee jaar heeft voorgehouden.

In een zogenoemd ´hervestigingsprogramma´ worden de migranten opgehaald bij de grens met Turkije. Het hervestigingsprogramma maakt deel uit van het beleid van de Europese Unie. Dat veilige Europese landen zoals Portugal, Bulgarije en Roemenië ook deel uit maken van dat programma is in de praktijk weinig zichtbaar. Veel migranten halen hun neus op voor deze landen, onder andere vanwege de mindere sociale zekerheden aldaar.