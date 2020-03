TE ZIEK VOOR WOORDEN: 75% gestorven coronapatiënten BEWUST NIET BEHANDELD op Intensive Care. Want ‘oud’

Uit Italië komen er berichten dat oudere mensen met ernstige corona-symptomen niet eens opgenomen worden op de Intensive Care. Die is alleen nog maar beschikbaar voor jongere mensen. De reden is, aldus de Italianen, dat bejaarden een minder grote kans op herstel hebben. Het is daarom pragmatischer om de hulp te gebruiken voor jongere patiënten die een grotere kans hebben om het te overleven.Het zijn nachtmerriescenario’s. We hopen allemaal dat het niet zo’n vaart loopt in Nederland.

Maar wat blijkt? We zijn al op dat punt aanbeland. Jawel: er wordt nu al actief onderscheid gemaakt tussen jonge en oude coronapatiënten. De Volkskrant bericht dat 44 van de coronapatiënten die gestorven zijn in ons land slechts 14 op de Intensive Care lagen. In de andere 44 gevallen is er in samenspraak van verpleegartsen en huisartsen met patiënt en/of familie besloten om de zieke niet naar de IC te sturen.

“Als de patiënt heel oud is, een slecht hart heeft en de afgelopen maanden al drie operaties heeft ondergaan, dan kan de arts soms in samenspraak met de familie besluiten dat het niet zinvol is om hem op de intensive care te gaan behandelen,” aldus intensivist Diederik Gommers tegen de krant.

Soms? Soms? Je hebt het over driekwart van de sterfgevallen meneer Gommers. Dat is niet soms, dat is telkens weer!

Oudere patiënten (met andere klachten) worden nu dus al opgegeven.

En Gommers, het kabinet en hun RIVM-vrienden maar roepen dat “de IC’s het nog prima aankunnen.”

Ja, haha, da’s logisch, ja. Hele horden doodzieke Nederlanders worden niet eens behandeld! Nogal wiedes dat de IC’s het “aankunnen” zeg. Het zou dieptriest zijn als dat niet zo was.

Maar wacht! Wat lees ik nou op de website van RTL Nieuws?

Door te besluiten om patiënten niet naar de intensive care te sturen, krijgen de ziekenhuizen meer lucht. Toch groeit het aantal nieuwe coronapatiënten sterk, waardoor de druk op de intensivecareafdelingen kritiek aan het worden is…

Nu al.

Dit wordt een drama, mensen.

