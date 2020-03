Terugkijken! Eva Vlaardingerbroek sloopt modern feminisme: ‘Ze denken dat ze allemaal slachtoffer zijn’

Gisteren tijdens Internationale Vrouwendag had WNL op Zondag de schrik van de postfeministen uitgenodigd om haar verhaal te doen. Eva Vlaardingerbroek moet namelijk helemaal niks hebben van het hedendaags feminisme. Deze feministen doen namelijk niks anders dan de samenleving binair opdelen. Ook pleiten ze niet zoals voorgaande generaties voor gelijke rechten – want die zijn er al. Nee het is beweging geworden die alleen maar meer en meer privileges wil.

De huidige generatie ‘feministen’ deelt de samenleving binair op, en dat is enorm kwalijk aldus Vlaardingerbroek. Je hebt daders en slachtoffers, dit is kenmerkend voor veel neomarxistische denktrends die alles zwart-wit zien. Je hebt onderdrukten en onderdrukkers, deze kwalijke denktrant zorgt voor polarisatie. Mensen – en met name mannen en vrouwen – worden tegen elkaar uitgespeeld.

De moderne feministen hebben naast het binair denken ook de kenmerken van ‘regressief links’ omarmd. Wat betekent dat ze aarzelen of weigeren om de onverdraagzaamheid die kunnen voorkomen in minderheidsgroepen te bestrijden.

Dit is vooral te zien in het pleidooi dat wij hier in een westen een samenleving hebben die gedomineerd wordt door het ‘patriarchaat’, uiteraard is dit natuurlijk complete kolder. Want feitelijk kan dit gewoon niet worden onderbouwd.

Toch zijn er zeker wel landen die enorm patriarchaal zijn, en met de huidige asielzoekersproblematiek worden West-Europese landen hier vaak mee geconfronteerd. En juist deze patriarchale trekjes binnen deze culturen worden gezien als ‘normaal’ of ‘dat is nu eenmaal hun cultuur’. Het is gewoon contradictie in hun gedachtegang.

Gelukkig moet Vlaardingerbroek niks hebben van deze nonsens, en gelukkig krijgt ze steeds vaker een podium om haar interessante verhaal te doen!