Thierry Baudet VERNIETIGT Sorry-Kabinet: ‘Ik schaam me voor onze regering’

Thierry Baudet vindt het volkomen onacceptabel dat koning Willem-Alexander in Indonesië zijn “excuses” heeft aangeboden voor “Nederlands geweld” ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd in dat land. “Steeds maar sorry, steeds maar weer capituleren,” aldus de woedende leider van Forum voor Democratie.

Zijn “excuses” worden koning Willem-Alexander bepaald niet in dank afgenomen. De Federatie Indische Nederlanders liet eerder al weten witheet te zijn. “Onze ouders zouden zich omdraaien in hun graf bij het horen van het nieuws, een groep die de Indonesische slachtpartijen maar ter nauwer nood wist te overleven. Helaas laat de Nederlandse regering deze groep opnieuw in de koud staan,” aldus FIN in een officiële verklaring.

Steeds maar weer “sorry”, steeds maar capituleren. Als nazaat van trotse Indische Nederlanders schaam ik me voor de Nederlandse regering die onze geschiedenis miskent en de tegen onze bevolkingsgroep gepleegde misdaden negeert. #FVD https://t.co/nPGxiHRkGb — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 10, 2020

Thierry Baudet denkt daar net zo over. Deze nazaat van “trotse Indische Nederlanders schaam ik me voor de Nederlandse regering die onze geschiedenis miskent en de tegen onze bevolkingsgroep gepleegde misdaden negeert,” aldus Baudet. Zijn samenvatting van het Deugvolk dat het voor het zeggen heeft in deze regering is perfect: “Steeds maar weer “sorry”, steeds maar capituleren.”

Het is te triest voor woorden, maar dit is inderdaad hoe dit kabinet — met de koning voorop — in het leven staat, en hoe dit zooitje omgaat met onze mooie, rijke vaderlandse geschiedenis. Alles is ónze schuld. Al het mooie uit onze geschiedenis wordt vergeten terwijl al het minder fraaie uitvergroot wordt en gebruikt wordt om ons allemaal een schuldcomplex aan te praten.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 159 DDS-lezers gingen u al voor!

Het is belachelijk dat GroenLinks en D66 daar zo actief aan meedoen, maar nu hebben ze dus zelfs de koning voor hun karretje gespannen. Triest!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.