Tijd voor politieke vernieuwingen! ‘Ruime meerderheid van Nederlanders wil gekozen burgemeesters!’

Zo’n vijftien jaar geleden was het precies 50% van de ondervraagden die voor gekozen burgemeesters waren, en dus 50% tegen. Vandaag de dag is zo’n 59% van Nederland voor gekozen burgemeesters. Ook willen Nederlanders steeds meer transparantie zien rondom de procedure van het stemmingsproces voor een nieuwe burgemeester.

Steeds meer mensen neigen naar een systeemverandering rondom het burgemeesterschap in Nederland. In plaats van een benoeming willen ze dat ook de rol van burgemeester onderdeel wordt van het democratisch stemproject.

Uit de peiling van De Hond blijkt ook dat mensen vaak niet weten – zo’n 36% – van welke partij hun burgemeester is. Ook op de vraag of men op zijn of haar huidige burgemeester zou stemmen als burgemeester is een interessante verdeling te zien. Een derde zegt hierop ja, een kwart wil absoluut een andere burgemeester en de rest zou het niet zo snel weten.

Opvallend is het wel dat de klassieke partijen vooral tegen gekozen burgemeesters zijn. Vrij logisch wel, want de PvdA, CDA en de VVD kunnen alleen maar verliezen bij een nieuw systeem. Deze drie partijen hebben in het huidige systeem veruit de meeste burgemeesters.

Ook bij GroenLinks is het idee van een gekozen burgemeester niet al te populair. Terwijl dit voor GroenLinks toch vrij goed zou kunnen uitpakken in de grote steden.