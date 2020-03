Totaal idioot! Nederlandse ambulance met coronapatiënt geweigerd bij Belgische tolweg, moest eerst betalen

Dit is ronduit belachelijk. Gisteravond werd een Nederlandse ambulance met coronapatiënt minutenlang tegengehouden bij een Belgische tolweg, want: ‘U moet gewoon betalen.’ Doe even normaal zeg!

De ambulance was op weg naar Terneuzen, België. Ze kwamen zonder problemen de grens over. Er was haast bij, dus kozen de ambulancemedewerkers voor de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen.

En toen kwamen ze bij een toltunnel. De slagbomen bleven dicht. Nog even met de blauwe lichten zwaaien mocht niet baten. Pas tien minuten later hoorden ze via de intercom dat ze gewoon moesten betalen! De ambulance reed achteruit en één van de medewerkers ging op zoek naar een medewerker. De tijd tikte vrolijk door. Toen ze iemand hadden gevonden, kregen ze nog een keer hetzelfde te horen: ‘gewoon betalen.’

En het wordt nog absurder. Vanwege het beschermende pak (want coronapatiënt) had de chauffeur z’n portemonnee niet mee. Gelukkig lag er nog wat contant geld in de ambulance. Maar nee hoor, gewóón moeilijk blijven doen! “Wij accepteren geen besmet corona-geld”, zeiden de Belgen. Pinnen was echter ook geen optie en er waren al twintig minuten voorbij, dus wat nu?!

‘Dan rij je maar terug naar Nederland of zoek je een andere route.’ Daar sla je toch steil van achterover?

Één van de ambulancemedewerkers, die ook dacht zijn portemonnee op kantoor te hebben laten liggen, bleek de pinpas gelukkig toch in z’n achterzak te hebben. Er kon 6 euro gepind worden en de patiënt is geod aangekomen. Eind goed al goed. Maar fuck die Belgen van die toltunnel!

Had ze gewoon doorgelaten. En als je toch zo’n teringlijer bent en perse die 6 euro wil, vraag dan naar welk ziekenhuis de rekening moet. Of vraag een mobiel nummer om een Tikkie naartoe te sturen. Mijn god zeg!

Nu ging het gelukkig om een patiënt die het zich blijkbaar heeft kunnen permitteren om bijna een half uur langer te wachten dan nodig was. Maar dat wisten die Belgen op dat moment niet! Ik hoop van harte dat er deze week nog een ambulance diezelfde route neemt en zo’n slagboom gewoon omver beukt. Donder toch een end op met je zes euro.