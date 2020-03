Trending in Nederland: Jongeren hebben lak aan maatregelen en organiseren massaal ‘anti-coronafeesten’

We hebben weer een nieuwe maar gevaarlijke trend te pakken in Nederland: anti-coronaparty’s. Dat zijn fuiven onder jongeren die lak hebben aan de opgelegde maatregelen van de overheid.

In meerdere plaatsen in Nederland moest de politie ingrijpen omdat jongeren toch hadden besloten om elkaar te treffen. Dit ondanks het verbod van de overheid om in tijden van de coronacrisis aan groepsvorming te doen.

Onder de veelzeggende term ‘fuck-corona’ organiseren jongeren in Nederland illegale huisfeestjes. Besmettingsgevaar ligt daar bij op de loer. Toch maken de jongeren zichzelf daar niet zo druk over. Bang om het COVID-19 virus op te lopen zijn de meeste niet. Wel vergeten ze daarbij dat ze een besmettingsbron voor kwetsbare mensen kunnen zijn.