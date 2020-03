Trump verlengt lockdown maatregelen tot eind april! ‘We verwachten piek in sterftecijfer over 2 weken’

Donald Trump is opnieuw van gedachten en beleid veranderd, waar hij eerst nog trots meldde dat Amerika haar economie weer uit slob zal trekken vanaf Pasen heeft hij nu toch maar de strengere maatregelen verlengd tot 30 april. De VS verwachten over 2 weken een enorme piek, met een dodenaantal van wellicht rond de 100.000.

Trump benadrukt nog maar eens hoe belangrijk ‘social distancing’ is voor het land. Juist nu ziet hij met trots hoe sterk de Amerikaan is, men ondersteunt elkaar en helpt elkaar daar waar nodig is.

Trump benadrukte nogmaals het belang van de maatregelen, zonder maatregelen zouden er mogelijk 2.2 miljoen Amerikanen sterven. Vandaar dat de president genoodzaakt is om de strenge regels te blijven handhaven tot eind april.

De economie moet maar even ‘wachten’, op dit moment staat namelijk de gezondheid van de bevolking op het spel. De VS zijn in één klap de grootste brandhaard van de wereld geworden, ze staan nu eenzaam bovenaan qua aantallen besmettingen en ook het dodenaantal stijgt rap.

Het is goed om te zien dat Trump uiteindelijk al het advies van diverse adviseurs tot zich neemt en de juiste beslissing neemt. Ook voor Amerika geldt dat de lockdown behouden nu de belangrijkste prioriteit is. Hierna kan men zich weer gezamenlijk focussen op de herstart van het bedrijfsleven.