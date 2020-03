Veel lof voor het optreden van Baudet in de Kamer! Baudet: ‘RIVM is hartstikke oneerlijk over feitelijke draai, groepsimmuniteit is helemaal niet het doel!’

Thierry Baudet was vanmiddag hartstikke scherp in het debat waar ook RIVM-directeur Jaap van Dissel aanwezig was. Baudet leek de enige te zijn die doorhad dat het RIVM een gigantische draai maakte. Groepsimmuniteit is helemaal niet het doel, maar wachten op een vaccin is het doel. Zojuist werd dit ook al bevestigd door Rutte in de Tweede Kamer.

"Er is nu dus even dat misverstand over groepsimmuniteit. Maar dat is een middel, maar geen doel op zich", zegt premier Rutte over zijn eigen toespraak #coronadebat — Alexander Bakker (@alexanderbakker) March 18, 2020

Zojuist erkende Rutte ook direct dat er wat verwarring was over zijn toespraak van afgelopen maandag. Groepsimmuniteit is dus klaarblijkelijk een middel, en geen doel an sich. Fijn dat dit nu 2(!) later ook eindelijk duidelijk wordt.

Bevreemdend hoe Rutte in #coronadebat nu glashard ontkent dat bereiken groepsimmuniteit “zoals met de mazelen” maandag de kern van zijn aanpak was. In zijn speech gaf hij duidelijk aan dat “de groep” zo groot mogelijk moest zijn en dat groepsimmuniteit “kwestie van maanden” was. pic.twitter.com/oSlbuNMRpA — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 18, 2020

Ondertussen zei Baudet precies hetzelfde eerder deze dag, sommige anti-Baudetiers probeerden hun gram te halen doordat Baudet het zelf niet snapte. Maar ondertussen heeft Baudet dus gewoon HARTSTIKKE gelijk. Het RIVM, en dus Jaap van Dissel – draait 180 graden van mening, en dit mag dus schijnbaar ook gewoon. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen voor deze opmerkelijke draai?

Ondertussen deed men in Den Haag weer iets wat weer ‘typisch’ was, terwijl Baudet zijn laatste vraag stelde draaide ineens de camera weg. Waardoor niemand de vraag van Baudet te horen kreeg.

Dit is dus hoe @NPO1 rolt: op het moment dat @thierrybaudet een intelligente vraag stelt wordt er snel weggezapt vanwege "brekend nieuws." Na melding brekend nieuws schakelen ze terug naar de hoorzitting… Kon dat brekend nieuws niet éven een beetje later? Tuurlijk wel — Michael van der Galien NL (@GalienMichaelNL) March 18, 2020

Baudet liet een enorm sterke indruk achter! Hopen dat mensen hun ideologische dogma’s eens achterwege laten en dit erkennen!