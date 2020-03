Verspreiding coronavirus in Nederland vertraagt: minder nieuwe patiënten en minder doden

De verspreiding van het coronavirus lijkt in Nederland minder hard te verlopen. Alweer er nog steeds honderden nieuwe doden per dag bij komen en er tientallen mensen aan overleden, is het goed mogelijk dat het kantelpunt bereikt is. Gisteren werden er minder mensen positief getest. Vandaag wederom.

Afgelopen zaterdag was nog de allerergste coronadag in Nederland sinds de uitbraak van de crisis. Toen werden 637 mensen positief getest op het virus en overleden er ruim dertig.

Gisteren was er een opmerkelijke daling te zien in nieuwe gevallen: toen overleden er weliswaar 43 mensen, maar werden slechts 573 positief getest op het virus. Die daling zette vandaag door: maar 545 nieuwe gevallen tegenover 34 doden. Daarbij moet wel gezegd worden dat het werkelijke aantal nieuwe besmettingen hoger ligt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

Waarom in Nederland het aantal coronagevallen aan het afnemen is, is nog niet helemaal duidelijk. Eén theorie is dat IC-patiënten met het coronavirus zijn herverdeeld over ziekenhuis in heel Nederland, waar ze beter in de gaten konden worden gehouden omdat de nieuwe afdelingen nog niet overvol zijn. Een andere is dat de preventiemaatregelen die vorige week zondag van kracht werden (horeca en scholen dicht), eindelijk hun vruchten beginnen af te werpen.

Of de daling van het aantal nieuwe gevallen aanhoudt, moeten we afwachten. Voorlopig is het in ieder geval positief geval dat Nederland niet meer op een exponentieel stijgend traject lijkt te zitten. Of op 6 april de BV Nederland weer open kan, is wellicht nog wat te optimistisch gedacht. Maar als het echt waar is dat het ergste achter de rug is, dan is dat wel zeker een klein fistbumpje waard. Mits op 1,5 meter afstand van de dichtstbijzijnde medemens, uiteraard. En na afloop even de handen wassen!