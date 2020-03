Vertrek Pride-voorzitter legt grootste maatschappelijke probleem bloot: angst voor autoritaire deugclubjes

Het vertrek van (laffe) Pride-voorzitter Frits Huffnagel legt het grootste maatschappelijke probleem van Nederland in één klap volledig bloot: angst voor autoritaire deugclubjes met haast religieuze trekjes. Huffnagel liet zich er enorm door beïnvloeden en hij is niet de enige!

Maatschappelijk probleem in één klap helder

De situatie die Huffnagel heeft gecreëerd is echt exemplarisch voor wat er mis is in dit land. Z’n uitspraken vielen verkeerd maar waren niet extreem. Toch bood hij excuses aan en mensen vielen hem zelfs bij. Maar daar had de ‘LHBTI-community’ geen boodschap aan: hij moest weg. Wat de afvallige voor een moslim is, en de geëxcommuniceerde voor de kerk, dat is Huffnagel voor de gay-community.

LHBTI-religie

Met als subtiele verschillen dat de religies een redelijk duidelijke (machts-)structuur, hiërarchie en/of erkenning van autoriteit hebben: wie met enig gewicht wil spreken namens de (gelovige) groep, moet dat hebben verdiend. Ook kennen zij wél het concept van vergiffenis (al verschilt men nogal qua uitvoering). Bij deugclubjes die zeggen namens de gay-community te spreken, is dat niet het geval.

En zie daar het probleem: mensen zonder erkende autoriteit spreken zomaar namens een groep, waarvan ze iedereen met een aangeboren kenmerk (seksuele geaardheid) automatisch tot lid van die (slachtoffer)groep rekenen. Ben je homo maar voel je je geen slachtoffer? Dan riskeer je te worden verstoten omdat je de groep kunt ondermijnen!

Groepsidentiteit

Dit zie je op allerlei vlakken terug, niet alleen bij de LHBTI-gemeenschap. Kritisch op klimaatrapporten of -maatregelen? Dan ben je een klimaatontkenner. Zie je problemen met immigratie? Xenofobische racist! Daar hoef je niet eens meer mee in discussie. Het is overduidelijk dat dit speelt. Het is ook overduidelijk dat dit alleen maar erger wordt.

Ook eigen schuld

En weet je wat misschien nog wel het ergste is? Dat we hier met z’n allen zelf ook schuldig aan zijn. Huffnagel is echt niet de eerste die vanwege zoiets opstapt. Zonder echte slag of stoot heeft hij direct de handdoek in de ring gegooid. En dan direct daarna wel roepen dat discussie over vrijheid van meningsuiting nodig is! Terwijl hij juist het signaal af heeft gegeven dat intimidatie werkt! Echt staan voor idealen, normen en waarden is er in dit land haast niet meer bij. Niet als het je kan benadelen in ieder geval. Veilig vanaf de zijlijn, precies zoals Huffnagel nu doet, dán ineens wel!