Video! Ziekenhuisarts in Uden slaat alarm: “25% gaat niet levend van die afdeling af”

GeenStijl plaatste zojuist een video van een ziekenhuisarts in Uden. Hij legt de hele situatie van de afgelopen paar weken uit, en slaat alarm. “25 procent gaat niet levend van die afdeling af.”

Hier de tweet met de video:

Ziekenhuisarts in Uden legt de zeer alarmerende situatie in het Bernhoven-zkh uit: "25% gaat niet levend van die [bewezen besmette] afdeling af." Volledige video: https://t.co/pWD7LxY0tB pic.twitter.com/n1Xd7Hnlyo — GeenStijl (@geenstijl) March 20, 2020

Alarm! Alle hens aan dek

De man geeft op een hele rustige manier uitleg over wat zich in dat ziekenhuis de afgelopen tijd heeft afgespeeld. In een halve week tijd ging men van de eerste naar de vijfde versnelling. Het ziekenhuis moest worden omgebouwd en andere operaties en afdelingen zijn praktisch stil komen te liggen. Zo zijn er afdelingen gemaakt die besmette patiënten van mogelijk besmette en niet besmette patiënten scheiden. Van de afdelingen met bewezen besmettingen, komt 25 procent dus te overlijden.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Nederland (net als Spanje) eenzelfde scenario als in Italië te wachten staat. Want bedenk je wel, het gaat niet alleen om die 25 procent overlijdenskans op die afdeling. Het gaat ook om allerlei andere mensen die acute zorg nodig hebben, maar (straks) niet of nauwelijks ergens (op tijd) terecht kunnen. Mensen van alle leeftijden, die het anders waarschijnlijk wél hadden overleefd.

Voor de nabestaanden van die mensen wordt dat een hele bittere pil. Want vroeg of laat komt namelijk het besef dat de overheid te lang niks heeft gedaan en dat vervolgens als beleidsstrategie is gaan verkopen.

‘De griep doodt jaarlijks ook (oude/zwakke) mensen’ werkt als argument voor ‘gecontroleerde besmetting’ misschien voor families met opa’s en oma’s van in de tachtig. Maar als er veel eerder maatregelen waren genomen, en er waren zat aanwijzingen voor om dat te doen, dan waren ziekenhuizen veel beter voorbereid geweest. Dan was ziekenhuispersoneel lang niet zo vaak besmet (en dus niet inzetbaar) geweest. Dan waren er ook veel minder kwetsbare patiënten besmet geraakt (die nu wel bedden op de intensive care toegewezen hebben moeten krijgen) en was ook het aantal extra coronapatiënten beduidend lager geweest.