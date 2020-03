Vier nieuwe coronabesmettingen! Ziekenhuis Gorinchem direct op slot

De persconferentie van het RIVM op NPO1 was nog bezig, toen zojuist dit nieuws kwam. Er zijn vier besmettingen geconstateerd bij patiënten van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. In tegenstelling tot alle eerdere ‘maakt u zich geen zorgen-retoriek’, gaat het hele ziekenhuis direct op slot! De teller voor de Nederlandse coronapatiënten staat daarmee nu al op 10.

Het Beatrixziekenhuis is direct overgegaan op full lockdown. Niet zo gek, want een patiënt die in dat ziekenhuis op de intensivecareafdeling lag en later naar het Erasmus MC in Rotterdam is overgeplaatst, bleek besmet te zijn. De patiënt heeft er tussen 21 februari en 28 februari gelegen!

Destijds nam het ziekenhuispersoneel echter geen extra maatregelen, want het RIVM-protocol gaf daar geen aanleiding voor. Geen ‘oeps’, ‘sorry’ of ‘we hebben de boel flink onderschat’. Nee, in plaats daarvan is het vooral belangrijk om vooruit te kijken. Jaap van Dissel van het RIVM is de beroerdste niet om die open deur in te trappen en zegt:

“Dit betekent dat het Beatrixziekenhuis in kaart moet gaan brengen wat precies de gevolgen zijn voor het ziekenhuis.”

Alsof de kans bestaat dat ze meer dan een week lang niets of niemand aan heeft geraakt.

Ik hoop echt dat het allemaal mee gaat vallen. Ik hoop ook dat ze er bij het RIVM meer verstand van hebben dan ik en weten dat het mee gaat vallen. Maar toch krijg ik steeds meer de indruk dat Nederland totáál onvoorbereid is, niemand met enige bevoegdheid echt stappen durft te nemen (op het ziekenhuis en hulpverleners na dan) en men vooral hoopt dat het allemaal wel mee zal vallen.