Virus maakt inhaalslag! Vergroten Nederlandse intensive care-capaciteit verloopt te traag

De stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) neemt sinds kort de berichtgeving van de ziekenhuizen over, wat betreft coronapatiënten op de intensive care. De cijfers zijn niet mals! Als Nederland niet snel de capaciteit weet te vergroten, staat ons al veel eerder een catastrofe te wachten.

Hart van Nederland laat weten dat er volgens het ministerie van Volksgezondheid tussen gisteren en vandaag 925 ic-bedden beschikbaar zijn voor coronapatiënten. Woensdag zou dit zijn uitgebreid naar 1.050 bedden. Let op: dit zijn niet de nog beschikbare bedden, maar het totaal aantal bedden dat tot nu toe voor coronapatiënten beschikbaar is gesteld.

Met die cijfers in het achterhoofd valt haast niet anders te concluderen dat een overbelasting nabij is. NICE rapporteerde (om 14:28 uur) namelijk 973 opnames op dit moment. Het gaat hier om het totale aantal bewezen én verdachte COVID-19-patiënten waarvan geen ontslagdatum bekend is. Het totaal aantal bewezen COVID-19-patiënten waar tot nu toe IC-opname voor nodig was staat op 1.145.

Ondanks het feit dat dit actuele en/of de meest recente data is, zit er natuurlijk een bepaalde onzekerheidsmarge in. Er zullen op dit moment waarschijnlijk iets meer ic-bedden zijn dan 925. Er zullen mogelijk ook patiënten zijn ontslagen waarbij de ontslagdatum nog niet is ingevuld of is doorgegeven aan stichting NICE. Tenzij ik nu iets over het hoofd zie, lijkt het erop dat we verrekt dicht tegen het maximale van de ic-capaciteit aan schuren. Zelfs als je optimistisch bent ingesteld en uitgaat van een royale, doch redelijke marge van onzekerheid, moet je het hier toch haast wel benauwd van krijgen?

Het RIVM gaat momenteel uit van een gemiddelde van 80 nieuwe coronapatiënten op de ic per dag. De meesten van hen liggen er zo’n drie weken. Over drie dagen zouden er dan dus 240 gevallen bijkomen en héél wat minder de ic weer verlaten. Dan is die vergrootte capaciteit van 1.050 totaal voor woensdag allang bereikt…