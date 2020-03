Het drama zet zich voort! Opnieuw negatieve cijfers: 132(!) nieuwe coronavirus doden in Nederland

Zojuist zijn de nieuwe cijfers bekend geworden bij het RIVM. Nederland is nu officieel de 10.000 geteste besmettingen gepasseerd. Maar liefst 10.866 besmettingen zijn er nu in Nederland, 132 Nederlanders zijn de afgelopen 24 uur overleden. Hiermee staat het totaalaantal doden op 771.

Op de kaart van het RIVM is duidelijk te zien dat niet alleen het zuiden van Nederland de brandhaard blijft, overal kampen gemeenten met grote cijfers van besmettingen.

Over een aantal dagen zullen we zien of er sprake zal zijn van een afvlakking. Komende week zal enorm spannend worden. Tot nu toe zijn er nog geen tekenen van een afvlakking. Heel Nederland houdt zijn hart vast.