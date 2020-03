Voedselbanken raken leeg! Gevolg van massale hamsteren

Amsterdam trekt aan de bel, voedselbanken raken in rap tempo door hun voorraad heen! De oorzaak is het asociale hamstergedrag in de supermarkten. Dit is na het gezondheidsrisico, de economische schade, de sociale en de ethische ontwrichting (het hamsteren), één van de eerste nieuwe schadelijke neveneffecten van het virus: morele ontwrichting.

Het probleem is vrij simpel, maar het effect in potentie ontzettend groot. Door te hamsteren nemen consumenten praktisch álles mee. Voedselbanken zijn afhankelijk van restpartijen van supermarkten en groothandels, en donaties. Vaak ook nog eens voedsel dat juist lang bewaard kan blijven. Precies het soort voedsel dat ook juist nu massaal opgekocht wordt. Die vijver lijkt dus in één klap zo’n beetje te zijn opgedroogd! En aangezien dit scenario zich absoluut niet beperkt tot Amsterdam, maar in vrijwel het hele land, is het een kwestie van tijd voor andere voedselbanken te kampen krijgen met hetzelfde probleem.

Zo beginnen we met z’n allen te merken dat het virus niet alleen een gezondheidsrisico met economische gevolgen heeft, maar dat het misschien wel in staat is om grote delen van de samenleving te ontwrichten. De crisis belicht momenteel al het goede en het kwade in de mens. Het legt ze zelfs onder een vergrootglas. Van uit het raam zingen en tekenen van respect, naar wc-rollen hamsteren, spugen op agenten en gewoon naar het strand gaan. Het kwam allemaal voorbij.

Maar als we blijven hamsteren en er maar genoeg transporteurs en distributeurs ziek worden, dan hebben we pas écht een probleem. Want dat er een scenario aan zit te komen waarin artsen moeten gaan beslissen welke doodzieke patiënten wél een bed krijgen toegewezen, lijkt vrijwel zeker. Het ontstaan van dat scenario is wat mij betreft ook een menselijke fout, maar dat terzijde. Het aantal doden als gevolg van die wachtrij wijten we (voor nu in ieder geval) volledig aan het virus. Maar wie verwijten we het als daklozen bij bosjes neer gaan vallen, omdat hun lichaam verzwakt is geraakt door een noodzakelijk gehalveerd dieet?