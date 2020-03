Waanzinnig! Ondanks framing & demonisering blijft Forum voor Democratie ongekend groeien! Nu al op 45.000 leden!

Ongeacht je politieke voorkeur, moet men toegeven dat het ongelofelijk knap is wat Forum voor Democratie bereikt heeft. Al jaren zien politieke partijen hun ledenaantallen enorm kelderen, de goede tijden van weleer, toen partijen nog boven de 100.000 leden hadden zijn definitief over. Toch is vorig voor democratie hard op weg om binnen 5 jaar de 50.000 leden aan te tikken!

Fakenews. Framing. Demonisering. Alles om de aandacht af te leiden van de échte issues en de noodzakelijke veranderingen in Nederland. Maar het goede nieuws: mensen kijken er dwars doorheen. Zojuist het 45.000ste lid mogen verwelkomen! #FVD groeit door! https://t.co/gdASySXUlo pic.twitter.com/cw42iw28Ja — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 2, 2020

Ondanks – of toch dankzij? – de continue aanvallen van diverse media/politici/kartels blijft Forum groeien als kool. Waar veel critici dachten dat 1/2/3 jaar geleden de ‘rek’ er wel uit zal zijn, laat Forum toch zien dat zij continu nieuwe leden achter zich kunnen krijgen.

Als Forum deze groeit weet vast te houden dan gaan ze op eenzame hoogte staan qua ledenaantallen, aantallen waar zelfs het CDA op dit moment niet zou van durven dromen.

Veel mensen hadden de ledenpolitiek al opgegeven, jaar in jaar uit liepen mensen weg uit de politiek. Maar met de komst van Baudet en Forum lijkt dit over, mensen raken weer geëngageerd met de politiek. Ze zijn bereid lid te worden van een politieke partij, iets wat GroenLinks overigens ook aardig voor elkaar krijgt.

Met de verkiezingen over precies een jaar – als het kabinet niet voortijdig valt – in het zicht worden het interessante tijden. Forum heeft een enorm bereik, en dat bereik moet nu worden omgezet naar zetels.