Waarom blijven Nederlanders massaal sparen?

‘Als het geld op is, is het kopen gedaan’, acht de gemiddelde Nederlander. De spaarrente schommelt, voornamelijk bij grote banken als ABN, Rabobank en ING ligt deze rond het nulpunt. Geen reden om fanatiek te sparen, zou je denken. Echter blijkt de waarheid het tegendeel. Vorig jaar nam het totaal aan spaargeld met 13 miljard toe ten opzichte van 2018, maar waarom?

Plus en plus is min

Anno 2020 levert sparen nauwelijks tot niets op. Wanneer we van inflatie spreken, gaan we er zelfs op achteruit. Desondanks weerhoudt het er ons Nederlanders niet van om een zakcentje achter de hand te houden. Zo zou het saldo op je spaarrekeningen ‘zo maar eens kunnen toenemen door bijschrijvingen van rente en een nieuwe inleg van jou als spaarder’ Door de dalende rente op vrij opneembare spaarrekeningen, wordt er steeds minder bijgeschreven aan rente. Vorig jaar zorgde vooral nieuw spaargeld voor een toename, wat voor menig mens reden nummer één was om gewoon te blijven sparen. Niet geschoten is altijd mis.

Meer op de bank

De netto inkomens groeiden de afgelopen jaren gestaag. Dat is niet alleen bevorderlijk voor de Nederlandse economie, maar tevens ook voor onze spaarrekeningen. Op deze manier blijft er aan het einde van de maand simpelweg meer over om mee te sparen, en dat is dan ook wat we gezamenlijk massaal doen.

Het spaardoel-effect

Ook het zogenaamde spaardoel-effect kan van toepassing zijn. Vooral wanneer we sparen voor een vakantie, dat ene droomhuis op de hoek, of de studie van de kinderen. Bij een lage rente heb je vanzelfsprekend meer geld nodig om het doel te halen, wat de spaarder ertoe zet om meer geld apart te zetten.

Het zekere voor het onzekere

Daarnaast speelt onzekerheid over de economie en de eigen financiën van de spaarder een grote rol. Zo zouden producten doorgaans de jaren zomaar eens in prijs kunnen stijgen, en is het behouden van jouw vaste baan niet gegarandeerd. Een zakcentje achter de hand houden is dus nooit verkeerd, vooral niet als je het zekere voor het onzekere wilt nemen.

Spaar-depo-wat?

Spaardeposito’s. Ze worden steeds minder populair, maar ze zijn er nog steeds. De inleg van nieuw spaargeld is aanzienlijk toegenomen wanneer we spreken over vrij opneembare spaarrekeningen. Echter hebben spaarders daarentegen juist minder geld overgemaakt naar deposito’s, omdat je hierbij je geld voor een bepaalde periode vastzet en er dus niet bij kunt. De cijfers op een rijtje: Een deposito met een looptijd van 1 jaar levert je momenteel maximaal 0,40% op, en dat is een aanzienlijk hogere rente ten opzichte van de reguliere spaarrekening.

Tip: Heb je veel spaargeld achter de hand dat je voor langere tijd kunt missen? Zet het dan op een deposito en krijg mee rente! Van tevoren je deposito vergelijken is heel verstandig, omdat je zo zeker weet dat je spaart bij de bank met de hoogste depositorente.