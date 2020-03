Walgelijk! Eindrapport toeslagenaffaire belastingdienst: ‘Onschuldige ouders zijn behandeld als fraudeurs’

De commissie-Donner presenteert vandaag het definitieve rapport rondom de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Het ziet er niet fijn uit voor de belastingdienst, zij hebben inderdaad mensen onterecht jarenlang bestempeld als fraudeurs. Het rapport moet duidelijk maken om hoeveel ouders het precies zou gaan, en wat de compensatie zou moeten zijn. Eén ding is zeker: de belastingdienst heeft gefaald aan alle kanten. Maar worden de verantwoordelijken hierop aangesproken?

De belastingdienst heeft de afgelopen jaren een keiharde strijd gevoerd tegen fraudeplegers, sommige topambtenaren gingen hierin echter te ver. Zij hebben mogelijk honderden ouders gedupeerd.

“Ouders werden vanaf het begin gezien en behandeld als vermoedelijke fraudeurs”, concludeerde Donner. “Zo moet je niet met mensen omgaan.”

Door de soms overdreven houding van de belastingdienst zijn er ouders die verschrikkelijke tijden moesten doormaken. Zij werden op alles gekort, waardoor opvang niet meer te betalen was en uiteindelijk ouders zelfs enorme schulden moesten maken.

Het is nog onduidelijk hoe of wat de ouders worden gecompenseerd. Er gaat per geval worden bekeken wat de gevolgen zijn geweest, dit is uiteraard een proces wat vrij lang duurt.

“Het gaat nog heel veel tijd kosten om van geval tot geval te bekijken op hoeveel compensatie iemand recht heeft. En ongetwijfeld zullen zich nog mensen melden die vinden dat ze onterecht buiten de boot vallen.”

Zo lijkt het eerste onderzoek naar de wantoestanden bij de belastingdienst tot een einde te komen, de komende tijd zal er nog meer smurrie naar boven worden gehaald. De belastingdienst is hartstikke rot van binnen. En langzaamaan wordt dit ook duidelijk voor het grote publiek!