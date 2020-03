We zijn de grip kwijt: ’30 nieuwe overlijdensgevallen in 24 uur!’

Het noodlot waar we al bang voor waren is nu waarheid geworden. Er overlijden steeds meer Nederlanders aan het COVID-19 virus. In de afgelopen 24 uur waren dat er zelfs 30. Het zijn ongekende cijfers van een land in crisis.

Hoewel er vooralsnog nog geen ‘lockdown’ is afgekondigd, wijst alles er op dat dat dit weekend en uiterlijk maandag wel zal gaan gebeuren. Zo niet zal het aantal patiënten en doden alleen maar toenemen en geen enkele minister of politici wil dat op zijn of haar curriculum vitae hebben.

Sinds gisteren zijn er in Nederland 30 mensen overleden aan #COVID-19 en zijn er 637 mensen positief getest. Hiermee komt het totaal op 3631 positieve gevallen, waarvan 836 patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).#COVID19 #coronavirus — RIVM (@rivm) March 21, 2020

Bij onze zuiderburen, die wel al een lockdown hebben, loopt het overigens ook helemaal uit de hand. Het aantal doden door het coronavirus is in Belgie de afgelopen 24 uur verdubbeld. In Spanje kwamen daar ruim 300 doden bij.