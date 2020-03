Women’s March niet alleen voor vrouwen: verdacht veel Palestijnse vlaggen tijdens mars

Op de Dam in Amsterdam werd voor de derde keer de Women’s March gehouden. Maar liefst 20.000 deelnemers lieten (vooral aan elkaar) zien hoe erg ze voor gelijke rechten voor vrouwen zijn. En Palestijnen hebben blijkbaar ook iets met vrouwengelijkheid te maken!

Veilig vanuit Amsterdam en aan de zijlijn van het wereldtoneel, staan ze daar dan: allemaal linkse Nederlanders. Lekker een gezellig dagje uit onder het mom van ‘creating awareness’. Maar awareness waarvoor precies?

Kennelijk willen veel vrouwen niet terug naar het jaar 1950. Gelukkig pleit niemand daar ook voor, scheelt weer. Andere aanwezigen zijn voor gelijke rechten. Die hebben we hier gelukkig ook al, kunnen we dus ook meteen afvinken. Dan zijn er nog een paar die menen dat prostitutie als normaal beroep moet gaan worden gezien. Ik ben benieuwd of ze zelf dochters hebben!

Maar het meest opvallende is nog wel dat er overal op de foto’s en video’s Palestijnse vlaggen te zien zijn. Alle voorgenoemde onderwerpen zijn ten minste nog vrouw-gerelateerd, maar Palestijnen? Waarom proberen linkse mensen de aandacht voor vrouwenrechten te kapen en waarom vinden ze dat daar blijkbaar allemaal oké? Of mis ik iets en bestaat het Hamasbestuur voor de helft uit vrouwen of zo?

Nu is die hele mars in Amsterdam een totaal zinloze exercitie geworden. Ze pleiten voor van alles waar geen sprake van is of wat al goed geregeld is. Landen waar écht misstanden op het gebied van vrouwenrechten zijn, doen ze niks mee. En foto’s waar steeds die vlaggen op verschijnen helpen nou ook niet echt om de dames in zulke onvrije landen te inspireren. Lekker bezig links!