Wow! Zelfs de NRC is klaar met Rob Jetten: ‘Hij vraagt anderen niet te politiseren maar doet het zelf wél’

Volgens de NRC — ja, echt waar! — is Rob Jetten bijzonder opportunistisch en zelfs oneerlijk bezig de laatste weken. Hij gebruikt zijn kennis van maatregelen die genomen gaan worden namelijk om zichzelf beter in de kiesmarkt te zetten. Zelfs de linkse fopkrant is helemaal klaar met dit soort opportunistisch wangedrag.

Het gebeurt niet zo héél vaak dat het NRC Handelsblad één van de kartelpartijen waagt te bekritiseren. Dus als het dan een keer raak is moeten we daar echt even aandacht aan besteden. Zéker als dit gebeurt door scribent Tom-Jan Meeus, die het volgens mij tot zijn levensdoel heeft gemaakt om het partijkartel af te schermen en nieuwe partijen dag in, dag uit aan te vallen.

In een nieuw stuk van zijn hand schrijft Meeus dat Jetten nu al verschillende keren aankomende maatregelen, die nog niet zijn aangekondigd, gebruikt om zichzelf te profileren. Bijvoorbeeld: het kabinet was afgelopen zondag bezig met plannen om burgemeesters meer bevoegdheden te geven bij het handhaven van de verplichte anderhalve meter afstand van elkaar. Maar omdat ze daar nog mee bezig waren wilden ze daar publiekelijk niets over zeggen. Zelfs minister Grapperhaus liet weten in EenVandaag dat, hoewel hij het gedrag van mensen in parken etc. “beschamend” vond, hij niet “vooruit” wilde lopen op mogelijke toekomstige maatregelen.

Jetten had daar veel minder moeite mee. Meneer koekenpeertje ging kwam zondagavond langs bij Op1 waar hij opeens telde dat burgermeesters in staat gesteld moesten worden om de coronaregels te “handhaven” en om wangedrag van coronatuig te “beboeten.”

Meeus en het kabinet vinden dat niet kunnen. Die laatste wilde precies dat plan pas maandag naar buiten brengen. Geen wonder natuurlijk dat de leden van het kabinet en de coalitiepartijen dat geen leuke actie vonden van Jetten. Dat Meeus daar ook boos door is, is wat merkwaardig — meneer is officieel immers journalist/columnist en geen lid van het kabinet, maar hé, we weten ondertussen al veel langer wat het NRC écht is: het propagandablad van de regering Rutte III.

Hoe dan ook, Meeus heeft nóg een voorbeeld in huis. Dit betreft de sluiting van scholen. Zaterdagmiddag was het kabinet daar druk mee bezig. In de loop van zondag zou de regering vrijwel zeker het besluit nemen om de scholen op slot te gooien… en wat deed Jetten? Die twitterde opeens zondagochtend, nog voor het kabinet ook maar iets kon beslissen, dat de scholen moesten sluiten.

Het gevolg: het kabinet én Meeus zijn klaar met Jetten die, aldus de NRC-scribent, zijn eigen land ook “niet begrijpt” wat in Nederland spelen we dit soort spelletjes niet! (Haha, heus). Meeus concludeert zelfs dat Jetten, die steeds weer stelt dat zijn mede-politici de coronacrisis niet moeten “politiseren,” dit zelf wél doet. De D66-leider vraagt andere corona niet te politiseren, maar doet het daarna gewoon zelf, aldus Meeus en zijn krant.

Schande.

Hartstikke leuk die kritiek van Meeus op Jetten. Alleen is er één klein probleem. Hij doet dit alleen maar omdat de rest van de coalitie en het kabinet zich aan het gedrag van Jetten ergeren. Hij is niet bezig om politici en het kabinet te controleren, maar om als een soort van publieke aanklager partijleiders die het spel niet spelen zoals het kabinet wil tot de orde te roepen.

Maar dat is helemaal zijn functie niet. Als lid van de media zou hij alle politici keihard moeten controleren, en al helemaal geen publieke zweep moeten zijn voor de regering.

Ja, Rob Jetten is een vreselijke opportunist. Bah. Je wordt er kotsmisselijk van. Maar ik word net zo onpasselijk van Meeus en zijn NRC die tot weinig meer verworden zijn dan propagandisten van het kabinet. Bah.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.