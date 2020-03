Zieke dierenbeul onthoofdt en slacht stiekem schapen op kinderboerderij: ‘Alleen de koppen lagen er nog!’

Bij een kinderboerderij in Olst vond een verzorger gisteren de restanten van twee schapen. In het holst van de nacht heeft iemand ze geslacht, onthoofdt, de ingewanden er uitgesneden en spoorloos verdwenen. Ook heeft hij kippen gestolen. De opzichters zijn erg ontdaan.

Te triest voor woorden, maar tijdens de coronacrisis zijn er dus ook allerlei lui lekker aan het profiteren dat iedereen thuis in z’n huis zit. Eén dierenhater uit het dorp Olst in Overrijsel heeft daar op z’n eigen, walgelijke, manier gebruik van gemaakt. Door twee schapen op nota bene een kinderboerderij te vermoorden, uit te benen en ook nog enkele kippen te ontvreemden.

Deze laaghartige crimineel moet zo snel mogelijk gepakt worden:

“Ergens in de nacht van 25 op 26 maart zijn in onze Harry de Jongweide twee jonge schapen geslacht. Onze verzorger trof alleen de koppen, de vachten en de magen en darmen aan. Bovendien is onze complete toom zwart-witte Brahma-kippen gestolen. Wij zijn erg ontdaan door dit gruwelijke voorval en we hebben meteen aangifte gedaan bij de politie. Die heeft de zaak gelukkig serieus opgenomen, ook de technische recherche deed onderzoek. Mocht u menen iets gezien te hebben of hebt u anderszins informatie, meldt u dit dan alstublieft aan de politiepost in Raalte.”