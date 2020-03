Zielig VVD-huisblad De Telegraaf probeert Thierry Baudet te framen

Met de verkiezingen in aankomst (over een jaar, maar net als in Amerika beginnen verkiezingscampagnes hier steeds vroeger) heeft het huisblad van de VVD besloten om de aanval in te zetten op Thierry Baudet. Dat wordt niet gedaan door overdreven agressief te roepen dat hij een “nazi” en een “racist” is, zoals de uitgesproken linkse kranten steevast doen, maar door hem op een iets andere manier te framen: als een flapuit die niet weet waar hij mee bezig is.

Toen Baudet gisteren geïnterviewd werd door een fopjournalist van de krant hoopte hij ongetwijfeld dat hij eerlijk behandeld zou worden. Helaas, het mocht niet zo zijn. De vragen die gesteld werden én het uiteindelijke artikel — de vorm ervan, waarin af en toe wat ‘belangrijke’ informatie wordt toegevoegd om het frame beter vorm te geven — maken duidelijk dat er één groot spel gespeeld werd. Het was niet de bedoeling om Baudet zijn verhaal te laten doen, maar om hem erin te luizen in een poging om een nieuw frame te creëren: Baudet als flapuit die niet weet waar hij mee bezig is.

Een voorbeeld: het gesprek begint met een vraag over wat Baudet wil van Buitenhof (in de rechtszaak die vandaag dient), “een schadevergoeding?” Nee, zegt Baudet, hij wil gewoon dat Buitenhof rectificeert. Oké, so far so good. Maar dan komen er ineens, out of the blue, drie paragrafen waarin Valentijn Bartels en Inge Lengton het uiteenzetten, waarbij er ook nog even gelogen wordt.

Dus, dan heb je de uitspraak dat EU geld wordt uitgegeven naar “het opzetten van veerdiensten om immigranten uit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zijn.” Let wel, die nationale identiteit gaat duidelijk over de taal en cultuur van de landen in kwestie. Baudet heeft het niet eens over ras. Toch zei Buitenhof dat hij daar wél iets over zei. Sterker nog, dat het centraal stond in zijn betoog.

En dan komt het frame:

Maar volgens Baudet citeerde het televisieprogramma hem daarbij verkeerd. Opvallend genoeg blijkt dat hij zich niet eens meer kan herinneren wat hij dan wel precies heeft betoogd. Dit is niet mijn speech, toch?” Baudet buigt zich over het transcript dat is gemaakt van het EU-debat. „O, het is wel mijn speech. Maar ik zie het probleem niet.”

Let wel, Baudet stelde die vraag omdat hij, toen hij naar het papier keek, niet meteen zag of het zijn speech was of de interruptie. Het was dus niet een zaak van niet “niet weten” wat hij gezegd had, maar van “welk document kijk ik nu naar?”

En zo gaat het ‘t hele interview door. Uiteindelijk is dit de afsluiting:

De vraagstelling zegt genoeg. Er wordt van Buitenhof heel snel gesprongen naar een tweet van Baudet, waarbij geïmpliceerd wordt dat Baudet missers maakt die ook nog eens véél belangrijker zijn dan die van Buitenhof. En kijk eens naar hoe het wordt opgeschreven, inclusief “eh” en “pffff.” In een normaal interview laat je als journalist dat weg. Iedereen die praat gebruikt namelijk continu dat soort frasen als er even wordt nagedacht. Maar als je ze opschrijft lijkt het opeens net alsof de geïnterviewde persoon er maar wat in ompraat.

Bij De Televaag weten ze dat natuurlijk maar al te goed, wat dan ook de reden is dat ze dat soort woordjes juist wél meenemen in de antwoorden.

Als kers op de taart is dit de “slotvraag“:

U bent wel de leider van een politieke partij. Uw woorden liggen onder een vergrootglas. Uw partijgenoot Hiddema opperde dat u maar eens wat minder moest twitteren. “Dat is onderdeel van het spel, hè. Dat moeten we een beetje relativeren.”

Hoor ik daar iemand roepen in de straat dat dit geen vraag maar een statement is?

Juist ja.

Oh, en voor ik het vergeet beweert De Televaag voor de goede orde ook nog even dat Henk Otten, die uit de partij werd gezet vorig jaar, zelf is opgestapt. Kijk maar, het staat er echt:

En dat is waar Buitenhof het met de inmiddels bij FvD opgestapte politicus Henk Otten over wilde hebben.

Opgestapt? De man is geroyeerd! In de tussentijd is meer dan 50.000 euro succesvol teruggevorderd door Forum voor Democratie. En nee, dat zeg ik niet alleen, het staat al tijden op Wikipedia:

Otten heeft volgens Forum voor Democratie het dubbele salaris dat hij in 2018 en 2019 aan zichzelf uitkeerde terugbetaald en tot januari 2020 in totaal meer dan €50.000 euro van Otten teruggevorderd.

Maar bij De Telegraaf liegen ze dus lekker dat Otten geheel vrijwillig is opgestapt.

Kortom, als dit interview iets bewijst dan is het dat De Telegraaf als vanouds deze campagne zal fungeren als huisblad van de VVD. Ze hebben daar besloten wat het frame rond Baudet moet zijn, en zullen daar vanaf nu steeds op blijven hameren. Het grote doel is om daardoor de rechtse kiezer ervan te overtuigen dat Baudet niet vertrouwd kan worden met te veel macht, en dat er dus toch maar gestemd moet worden op die vreselijke Rutte.

