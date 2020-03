Zien! Geert Wilders gaat los op het kabinet: ‘Jullie hebben JARENLANG bezuinigd op de zorg, en dit is het resultaat!’

Geert Wilders is niet te spreken over de jarenlange bezuinigingen van de kabinetten van Rutte. Al jaren fulmineert de PVV tegen het kabinet over het vraagstuk ‘Zorg’, nu zitten we in een daadwerkelijke crisis en direct zie je dat al die bezuinigingen desastreus zijn geweest aldus Geert Wilders.

Er is fors bezuinigd op de zorg. We zien nu de gevolgen.

Een tekort aan bedden.

Een tekort aan zorgmedewerkers.

Een tekort aan beschermingsmiddelen voor deze zorgmedewerkers. Een schande. Los het op. NU!#coronadebat #corona#Coronavirusnl #Wilders pic.twitter.com/H3jMGQNwW0 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 18, 2020

Wilders heeft nu al ZEVEN keer gevraagd aan de minister wanneer men het ziekenhuis in Slotervaart opnieuw gaat openen. Want juist nu moet er geld gepompt worden in de zorg om deze crisis goed door te komen. Wilders benoemt de pijnlijke punten, de jarenlange bezuinigingen op de zorg hebben ons niks opgeleverd. Nederland krijgt nu de rekening voor dit beleid van Rutte.

In hetzelfde debat legt Wilders ook uit dat het onbegrijpelijk en onacceptabel is dat we geen totale lockdown hebben. Iedere dag dat we hiermee langer wachten staan er meer en meer mensenlevens op het spel.

Wilders zegt terecht dat in onzekere tijden, waarvan we feitelijk nog steeds bar weinig weten van Covid-19, het de meest slechte timing is om te experimenteren met mensen. Dit gaat én kost al levens volgens Wilders. De keuzes van het kabinet zijn niet doortastend genoeg, en de rekening voor deze besluiteloosheid gaan we binnenkort betalen aldus de PVV-voorman.