Achterlijk Zembla laat zich voor karretje Henk Otten spannen: ‘Baudet is eigendom van Rusland!’

Het is ongelooflijk, maar zo triest zijn de NPO én Henkie Netto (oftewel: Henk Otten) dus: berichtjes uit privé-berichtjes op WhatsApp worden gebruikt om Thierry Baudet — en met hem heel Forum voor Democratie — weg te zetten als pionnen (en spionnen!) van Rusland. Zielig gewoon.

Thierry Baudet was ongetwijfeld hogelijk verbaasd dat hij opeens een email ontving van een Zembla-fopjournalist over vermeende banden met Rusland. De ‘journalist’ (haha!) had namelijk screenshots van WhatsApp-berichten in handen tussen Baudet, Henkie Netto, en andere Forum voor Democratie-mensen waarin gesproken werd over een relatie met en geld uit Rusland. Die berichten dateerden (meestens) uit de tijd rond het Oekraïne-referendum.

De ‘journalist’ (haha!) legde uit gesproken te hebben met verschillende “experts.” Die beweerden dat Baudet duidelijk een “pion” van Rusland was, omdat het “feit” dat hij geld ontvangen had uit Moskou betekende dat de Russen “kompromat” hadden. Met andere woorden, hij was eerst gekocht en vervolgens chantabel. De appjes bewezen dat! Experts bevestigden het!

Alleen waren er twee kleine problemen: Baudet heeft nooit ook maar een cent ontvangen uit Rusland… en de berichtjes in kwestie waren overduidelijk ironisch bedoeld.

Een voorbeeld? Nou, kijk maar naar deze berichtjes:

Dit zijn overduidelijk grappen, gemaakt door mensen die door de mainstream media onterecht beschuldigd werden van het hebben van banden met Rusland. Ze vonden die accusatie zo belachelijk dat ze er onderling om lachten.

Maar die mafketels van Zembla én Henkie Netto doen net alsof ze het allemaal serieus bedoelden.

Knet-ter-gek.

Nou ja, dat is eigenlijk nog veel te zacht uitgedrukt. Dit is niet slechts gestoord, maar volstrekt leugenachtig. We zijn heel wat gewend van de publieke omroep én van hun nieuwe mattie Henkie Netto, maar dit gaat wel héél erg ver. Zelfs voor die zielige geesten.

Natuurlijk hebben Baudet en FVD gereageerd op deze laaghartige, sneue aanval (die eraan komt, overigens, want de uitzending wordt donderdagavond uitgezonden). “[E]r is nooit, op welke wijze dan ook, sprake van geweest dat wij financiële vergoedingen van de Russen zouden krijgen of hebben gekregen,” aldus FVD in een officiële verklaring. “Otten was zelf penningmeester ten tijde van het Oekraïne-referendum. Dus hij weet zelf heel goed dat FVD nimmer een cent heeft ontvangen van Russische-actoren.”

Zembla en Otten (want het is een gezamenlijk project, natuurlijk) beweren dat de Russische connectie van Baudet loopt via een man die Kornilov heet en die blijkbaar werkt of werkte voor de Russische overheid. En wat blijkt? Nou, heel schokkend, maar Baudet heeft die man dus weleens ontmoet!!!!11

Serieus. Iemand ontmoeten die voor het Kremlin werkt (of er mogelijk voor werkt) is dus verdacht. Dat mag niet. Sterker nog, je moet eigenlijk maar helemaal niet meer met Russen praten. Binnenkort zetten we Rutte himself ook maar op de zwarte lijst, want hij heeft óók weleens contact met het Kremlin.

Zoals FVD uitlegt is die kritiek natuurlijk totaal geflipt. “Poetin is voor zover wij weten een bevriend staatshoofd.” Sinds wanneer mag een (aankomend) politicus geen contact hebben met mensen die voor bevriende staatshoofden werken? Als dat het geval is kunnen ze er allemaal maar beter mee ophouden.

Oh, en weet je wat ook opvallend is? De NOS gebruikte Kornilov nog als expert. Zij mogen dus wél met hem praten en hem zelfs opvoeren als expert, maar als Baudet contact met hem heeft is het verdacht.

Zielig gewoon.

Als ‘bewijs’ wordt daarbij onder meer deze foto geleverd van Kornilov, die gemaakt is door Baudet… en dan wel kort nadat de NEE-stem het referendum had gewonnen.

Een zwakbegaafd varkentje begrijpt nog dat deze foto humoristisch bedoeld is, maar blijkbaar gaat de humor Zembla boven de pet. Zoals FVD uitlegt, “Wie een serieuze quid-pro-quo afspraak heeft, zou nooit op deze manier de draak steken met de rolverdeling. Ook de ouderwetse Russische muts is – net als de goedkope zalmkuit en de fles wodka – overduidelijk een grap.”

Tenslotte heeft Henkie Netto berichten gedeeld waaruit blijkt dat Baudet niet altijd te spreken was over de NAVO. Er werd intern een beetje gedebatteerd over de vraag of het lidmaatschap nog wel nuttig was voor Nederland.

Je zou denken dat een journalistiek programma het goed vindt om dat soort vragen inderdaad te stellen, maar nee, niets is minder waar. Het nut van de NAVO mag nooit, nooit, nooit in twijfel worden getrokken. Zelfs als je er intern alleen maar wat over praat met elkaar ben je automatisch Een Slecht Mens en Spion Van Het Kremlin.

Baudet heeft ook op camera gereageerd op de idiote aanval. Kijken, want hij legt héél helder uit wat hier aan de hand is:

Oh, en dan nog wat: hoe zielig ben je als Zembla zijnde dat je privé-berichten van WhatsApp op deze manier misbruikt? Als ik — en heel veel anderen met mij! — dergelijke berichten van politici en/of journalisten gaan lekken kan een flink aantal vanavond nog hun ontslag indienen.

Overigens is er natuurlijk wel goed nieuws: de kans dat deze aanval Baudet en FVD beschadigt is minimaal. Iedereen maakt op WhatsApp dit soort (en nog veel hardere!) grappen met vrienden. Het zal Zembla en Mr. Netto verbazen, maar het Nederlandse volk is echt niet zó dom dat het hierin trapt.