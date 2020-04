AIVD waarschuwt: de invloed van het salafisme is flink toegenomen in Nederland

In een woensdag gepubliceerd rapport over het salafisme in Nederland stelt de AIVD dat de radicaal-fundamentalistische stroming steeds meer invloed krijgt. De inlichtingendienst zegt zich daar ernstig zorgen over te maken omdat — jawel! — sommige salafisten (joh) een “antidemocratische en onverdraagzame boodschap” verkondigen.

Nu.nl legt uit dat het rapport geschreven is door de AIVD in samenwerking met de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De twee instanties hebben onderzoek gedaan naar de invloed van het salafisme en concluderen daaruit dat die invloed groter wordt… wat behoorlijk problematisch is.

“Hoewel het salafisme diverse schakeringen kent,” aldus het rapport, “wijzen de voorbeelden van het actief overdragen van onverdraagzame, isolationistische, antidemocratische en polariserende opvattingen door salafistische predikers op een zorgelijke ontwikkeling, evenals de (hernieuwde) vaststelling dat aspecten van het salafisme voor sommige aanhangers kunnen bijdragen aan radicalisering naar gewelddadig jihadisme.”

Joh. Dat is wel heel verrassend zeg. Dus als mensen aanhanger worden van een fundamentalistische stroming, die anti-democratisch is, kán het zo zijn dat ze zich uiteindelijk ook op andere manieren tegen de moderne samenleving keren en zelfs bereid zijn om geweld te gebruiken?

Wie had dat zien aankomen? Niemand, toch zeker?

Ongelooflijk genoeg onderstrepen de AIVD en de NCTV in hun rapport dat ze echt niet de héle salafistische stroming als “een probleem” zien. Nee, nee. Het gaat alleen om de salafisten die zo intolerant zijn dat ze naar geweld neigen. De ándere salafisten zijn prima, verder.

Say what? De kérn van het salafisme is ondemocratisch — zelfs anti-democratisch. De hele ideologie — de hele stroming — is bijzonder problematisch. Je kunt stellen dat mensen religieuze vrijheid hebben en dus mogen geloven wat ze willen, sure, maar je moet daar aan toevoegen dat deze stroming overduidelijk in strijd is met ons systeem, onze waarden, onze cultuur, en onze vrijheid. Zelfs de ‘niet-politieke’ salafisten waar de AIVD en de NCTV het over hebben vinden immers dat de hele samenleving ingericht moet worden volgens hun versie van de Sharia.

Dat ze dat doel niet willen bereiken via het plegen van aanslagen is dan nog iets van positief, maar dat is het dan wel. De doelen zelf — de visie voor de samenleving die zij hebben — is wel degelijk bijzonder problematisch en vormt zelfs regelrecht een gevaar voor de samenleving, zeker als je bedenkt dat ze actief andere moslims proberen te bekeren tot hun fundamentalistische, anti-moderne en anti-democratische stroming.

