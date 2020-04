Amerika: ‘Meer vertrouwen dat nieuw coronavirus waarschijnlijk uit laboratorium in Wuhan komt’

Nou, nou. Zo. zo. Maandenlang werd een ieder die zelfs maar suggereerde dat het nieuwe Chinese coronavirus mogelijkerwijs uit een laboratorium (waar onder meer biologische wapens ontwikkeld worden, en waar ook ander onderzoek met virussen plaatsvindt) nabij Wuhan weggezet als verspreider van “nepnieuws.” Maar wat bericht het Amerikaanse Fox News (dat bijzonder goede banden heeft met de regering Trump) nu? Juist.

De VS verricht momenteel een grootschalig onderzoek in een poging om te herleiden waar het nieuwe coronavirus vandaan komt, aldus Fox News. Inlichtingenofficieren zijn bezig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het laboratorium nabij Wuhan én over de initiële fases van de virus-uitbraak. Ze zijn nu een tijdlijn in elkaar aan het zetten over wat de Chinese overheid wist en wanneer.

Op het moment dat dit onderzoek compleet is, gaat Fox News verder, en dat wordt zeer spoedig verwacht, zullen de bevindingen gepresenteerd worden aan de regering Trump. President Trump, leden van het kabinet, en beleidsmakers zullen dan afspraken met elkaar maken over hoe China ter verantwoording geroepen kan worden.

Fox News meldde woensdag voor het eerst, en we citeren hier, “dat er steeds meer vertrouwen is dat de uitbraak waarschijnlijk is ontstaan in een laboratorium in Wuhan, niet als een biowapen, maar als onderdeel van een Chinese poging om te laten zien dat haar inspanningen om virussen te identificeren en te bestrijden gelijk of groter zijn dan die van de Verenigde Staten.”

Inlichtingenbronnen bevestigen tegen Fox News dat ze ervan overtuigd zijn dat het nieuwe coronavirus niet ‘gemaakt’ is door China als één of ander biowapen. De kans daarop is nihil, aldus de bronnen. De structuur van het virus — hiervoor gebruiken ze “genome mapping” — toont aan dat het een “natuurlijk” virus is. De Amerikanen hebben dus “steeds meer vertrouwen” (wij citeren hier he, nepnieuws-watchers!) dat dit natuurlijke virus per ongeluk ontsnapt is uit het laboratorium. “Bronnen zeggen dat het onderzoek naar open source en geclassificeerde gegevens verwijst naar het werk in het laboratorium van Dr. Shi Zhengli, die werkte aan antivirale middelen en immunisaties voor coronavirus, met name met vleermuizen,” aldus Fox.

Daarbij zijn Amerikaanse inlichtingenbronnen én overheidsbronnen “100 procent zeker dat China er vervolgens alles aan deed om de uitbraak verborgen te houden toen die eenmaal was losgebarsten,” aldus Fox. Er was waarschijnlijk dus een enorme cover-up… een cover-up die wereldwijd duizenden levens gekost heeft.

En dan zijn we er nog niet. Want volgens diezelfde bronnen speelde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een grote rol in die cover-up. “Ze werkten daar bewust aan mee óf keken de andere kant op,” aldus Fox.

Dit is natuurlijk precies waarom president Trump woensdag nog zei tijdens een persconferentie dat, “we meer en meer over dit verhaal horen” en dat “we een heel diepgravend onderzoek verrichten.” En op vrijdag (gisteren) herhaalde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat de regering Trump erg nauwgezet naar het Wuhan Instituut van Virologie keek, en ook meteen de Chinese regering ervan beschuldigde dat het wetenschappers belemmerde om hun werk te doen.

“We weten dat dit virus voor het eerst werd waargenomen op een paar kilometer afstand van het Wuhan Instituut van Virologie. We weten dat dit — de geschiedenis van die faciliteit, de eerste zwaarbeveiligde BSL-4 laboratorium waar er hoogwaardig onderzoek wordt uitgevoerd, dat dit daar plaatsvond,” aldus Pompeo. “We weten dat de Chinese Communistische Partij, toen het begón uit te zoeken waar dit virus vandaan kwam, zélf serieus naar dit instituut keek. En het belangrijkste is dat ze wetenschappers uit andere delen van de wereld niet hebben toegestaan dat laboratorium binnen te gaan om te evalueren wat daar gebeurd is.

Dan is dé grote vraag nu: wanneer gaan de mainstream media excuses aanbieden voor hun continue beschuldigingen van ‘nepnieuws’ aan het adres van een ieder die ook maar iets zei over dit lab?

