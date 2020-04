Anderhalve meter? Onderzoekers laten 3D-model zien van verspreiding virus door hoesten in supermarkt

Met deze gedetailleerde 3D-simulatie van een hoest- of niesbui in een supermarkt, laten Finse onderzoekers zien hoe lang een virus in de lucht kan blijven hangen. Ik vraag me af of die anderhalve meter afstand wel genoeg is.

In het korte filmpje zien we in twee van de vier gangpaden een persoon staan. De meest rechtse heeft zojuist gehoest of geniest. Blauwe deeltjes zijn de zware druppels en dus de snelle dalers. Uit de simulatie blijkt dat die tot wel een minuut of zes blijven liggen.

Maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de geelgroene deeltjes. Die dwarrelen de eerste minuut al zo’n drie meter verder: door het gehele gangpad en daarna ook tot wel twee gangpaden verder. En het blijft nog lang in de lucht hangen.

Het gaat hier om een supermarkt die als voorbeeld moet dienen voor het effect van slecht geventileerde ruimtes op de virusdruppeltjes. Je kunt dus wel nagaan hoe het virus zich verspreidt in een gemiddelde woon- of studentenkamer. En denk je eens in wat een mondkapje, of zelfs een zakdoek, allemaal al tegen zou houden! In de open lucht zou het waarschijnlijk snel uit elkaar waaien en komen de zware ‘blauwe’ deeltjes ook niet ver.

Toch is het wel een goed filmpje om te zien en belangrijk om in het achterhoofd te houden. Ventilatie is nou namelijk niet het eerste waar ik aan denk als ik ergens ben. Ja, bij een lage of hoge temperatuur misschien.

Ik hoop dat ze meer van dit soort simulaties maken en onder de aandacht weten te krijgen. Met duidelijke beelden onderstreept het de noodzaak voor de genomen maatregelen en laat het ook de ernst van de situatie zien. Top!