Bejaardenhater Jort Kelder wil corona-lockdown Nederland snel opheffen: ‘We redden nu dikke, rokende 80+’ers!’

Als het aan Jort Kelder ligt, gaat Nederland snel de “intelligente lockdown” weer volledig opheffen, zo verkondigt de mediaschnabbelaar vandaag bij Omrop Fryslan. Het huidige beleid is er op ingericht om “80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben” te redden, vindt Kelder. En op enig moment moet je die toch gewoon laten sterven ten faveure van economische groei.

Het gaat weer eens lekker met de genocidale gedachten bij de pratende hoofden die onze beeldbuis iedere avond sieren. Vandaag is het Jort Kelder die meent dat het zo zoetjes aan tijd wordt dat de regering gewoon bejaarden laat sterven aan corona omdat mijnheer de presentator zich zo zit te vervelen in z’n huisje op Terschelling.

Het huidige beleid ziet op het redden van obese, hoogbejaarde rokers, vindt Kelder. En op een bepaald moment moet je die toch gewoon aan de coronahaaien voeren, want de economie gaat compleet “naar de bliksem”:

“Kelder maakt zich zorgen voer wat de economische schade van de coronacrisis zal zijn. “Je moet een keer los, en wanneer dan, in september, oktober, volgend jaar, als de hele economie naar de bliksem is?”

Volgens Kelder beschermen de maatregelen vooral een kleine groep: “We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?”