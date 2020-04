Bittere pil! RIVM meldt plotselinge piek in nieuwe sterfgevallen door corona: gister nog 101, vandaag 234

Het RIVM kwam zojuist met teleurstellend nieuws: maar liefst 234 nieuwe meldingen van doden door het coronavirus. En dat is een flinke piek vergeleken met afgelopen dagen: zaterdag 164, zondag 112 en gisteren 101.

Heel vervelend, we gingen net zo lekker… Het RIVM geeft wel een verklaring voor deze piek. Veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames op vrijdag, zaterdag en zondag, worden pas maandag verwerkt en/of gerapporteerd. Hierdoor wordt het ’s maandags of ’s dinsdags pas bij de officiële cijfers opgeteld.

Het gemiddelde over de afgelopen drie dagen is 125 nieuwe doden per dag. Met de 234 (rode X) van vandaag erbij (dus een gemiddelde van deze afgelopen vier dagen) staat dat op 152 (+27). Het gemiddelde van de afgelopen twaalf dagen (inclusief vandaag) ligt op 148. Er is dus eigenlijk zelfs sprake van een lichte stijging.

Dus ja, niet écht goed nieuws dat we nog steeds een stijging zien. Wat echter wél echt goed nieuws is, is dat de stijging echt minimaal is. We lijken dus te stagneren, wat waarschijnlijk betekent dat een daling volgt, zolang er geen sprake blijft van een mogelijke tweede golf.

Rationeel gezien lijkt enig optimisme wellicht op z’n plaats. Je zou haast vergeten dat ieder getal staat voor een overleden iemand. Een mens waar anderen van hebben gehouden en van wie ze nu afscheid hebben moeten nemen. Die emotionele klap, dat stille leed, daar mag ook wel even bij worden stilgestaan. Veel sterkte voor wie het betreft.