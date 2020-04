Bizar! Groene Gekte in Amsterdam bereikt haar dieptepunt: ‘Amsterdam aardgasvrij maken kost alleen al 65 MILJARD euro’

Na keer op keer doorvragen kreeg Kevin Kreuger, FvD Amsterdam, eindelijk een concreet antwoord. Om Amsterdam compleet aardgasvrij te krijgen is er zo’n 65 miljard euro. Een bizar bedrag, en om het nog erger te maken: dit bedrag zorgt er alleen maar voor dat Amsterdam aardgasvrij is, voor de andere hobby’s van de Groene Khmer is de rekening nog niet bekend….





65 miljard, alleen al voor Amsterdam een gigantisch bedrag. Maak een eenvoudig rekensommetje om te berekenen hoeveel het dan wel niet gaat kosten om de rest van Nederland compleet aardgasvrij te krijgen. We spreken dan over meer dan 1000 miljard euro – zoals Forum al vanaf het begin riep.

Het erge van allemaal is dat we dan alleen nog maar van het gas af zijn. Andere kosten zijn nog lang niet meegerekend, is dit wat ons te wachten staat met de idioterie van het klimaatbeleid? Hoeveel zullen de kosten wel niet oplopen als Frans Timmermans zijn Groene Deal er alsnog doorkrijgt? De EU kan niet wachten om economische zelfmoord te plegen lijkt het.

Na lang doorvragen kreeg #FVD eindelijk een kostenraming van de GroenLinkse en #VVD-klimaatplannen boven tafel. Alleen al ‘aardgasvrij’ gaat 65 miljard euro kosten. Drie keer raden wie dat mag gaan betalen… pic.twitter.com/PMEclWhZId — Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) April 19, 2020

Dankzij Kreuger krijgen Amsterdammers eindelijk openheid over het gigantische kostenplaatje. Nu is het te hopen dat de gros van de Amsterdammers zich realiseert wat voor kosten dit met zich meebrengt voor hun persoonlijk.

De Groene idioterie gaat gewoon door, ook in deze tijd van crisis.