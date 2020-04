Bizar! In een loods in Schiedam liggen MILJOENEN mondkapjes! Helaas gaan ze allemaal naar het buitenland omdat onze overheid niet doorpakt

Volgens importeur Ostrichoo is er helemaal geen sprake van een mondkapjestekort. De importeur heeft op zijn bedrijventerrein in Schiedam namelijk miljoenen mondkapjes liggen. Helaas gaat bijna alles van deze voorraad naar het buitenland, terwijl ons kabinet lekker verder loopt te slapen. Bizar…





Elke week krijgt het bedrijf Ostrichoo zo’n 2 miljoen mondkapjes binnen in Schiedam, iedere week verkopen ze die hele lading aan het buitenland. Na genoeg niks blijft in Nederland. Daarom hebben ze maar besloten om een winkel te openen in Rotterdom, zodat ze in ieder geval nog wat kunnen verkopen aan Nederlanders zelf. Want op onze overheid kun je nauwelijks rekenen.

In deze loods in Schiedam liggen miljoenen mondkapjes, maar de meeste gaan naar het buitenland omdat het kabinet weigert door te pakken. https://t.co/jnvjsB10Yi — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 30, 2020

Waarom onze overheid de mondkapjes zelf niet koopt? Voornamelijk vanwege de houding van de overheid zelf. Het bedrijf in kwestie moet namelijk ZELF de moeite doen, moet zich aanmelden en vervolgens een heel procedureel proces doorlopen om te kijken of alles wordt goedgekeurd.

Mocht er iets worden afgekeurd, omdat de maskers niet geschikt zijn voor IC personeel dan wordt de hele lading afgekeurd. Terwijl deze masker wel perfect zouden zijn voor andere mensen in de zorg, of ander contactberoepen.

,,Iets is goedgekeurd of afgekeurd. Terwijl een mondkapje dat niet goed is voor de intensive care, heel bruikbaar kan zijn in een verpleeghuis.’’

De overheid zou best wat meer moeite kunnen doen, want veel mondkapjes zijn prima te gebruiken voor tal van ander sectoren of beroepen binnen de zorg. Maar nee hoor, van de overheid moeten we niet te veel verwachten.