Boa’s bezorgd over laksheid Nederlanders! ‘Parken lijken te veranderen in vakantieoorden!’

Voor de handhaving is het geen gemakkelijke tijd, veel mensen lopen steen en been te klagen over ‘arbitraire’ regels. De regels zijn inderdaad niet altijd even duidelijk, vooral studenten en jongeren ervaren veel onduidelijkheid. Het grootste probleem voor de handhaving is de naïviteit bij Nederlanders.





Het wordt alsmaar mooier weer, en veel mensen binnen de Randstad hebben niet altijd de luxe dat ze beschikken over een balkon of een tuin. Wanneer de ‘coronacijfers’ dan eenmaal steeds positiever worden, hoe meer mensen weer massaal naar buiten gaan. De beelden kennen we allemaal, overvolle parken en de handhaving heeft het er maar druk mee.

“Hoe positiever de coronacijfers uitvallen, des te gemakzuchtiger mensen worden”

Voor de handhaving wordt het steeds moeilijker om de huidige regels te handhaven, men verschijnt namelijk weer massaal op straat. Er is niet altijd genoeg capaciteit om consequent te handhaven.

“Het wordt steeds erger met de drukte in winkelstraten en parken. In sommige wijken lijkt het wel een vakantiepark”

De vraag is natuurlijk hoe lang nog de huidige lockdown vol te houden is. De sterftecijfers en de besmettingscijfers nemen bijna dagelijks af, ondertussen wordt het ook steeds mooier weer. Men wil niet meer binnen zitten en dat is goed te zien in het stadsbeeld.