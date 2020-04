Burgemeester Rijpstra van Smallingerland tegen staatssecretaris Broekers-Knol: ‘Een azc is voor echte vluchtelingen, niet deze ruziezoekers!’

Burgemeester Rijpstra van Smallingerland – waaronder Drachten valt – heeft zijn handen vol aan het azc. De problematiek houdt maar niet op, zo gek wordt hij ervan dat van staatssecretaris Broekers-Knol eist dat ze in actie komt. Azc’s zouden er namelijk moeten zijn voor echte vluchtelingen, en niet dit soort ruziezoekers!





Afgelopen maandag vond er een massale vechtpartij plaats in het azc in Drachten. De politie moest massaal uitrukken want er waren tientallen mensen bij betrokken. De burgemeester heeft het helemaal gehad met de mensen in het azc.

,,Er zou een dusdanig beleid moeten komen dat veiligelanders meteen teruggestuurd kunnen worden’’, vindt Rijpstra. ,,Want een azc is voor echte vluchtelingen, voor mensen die gevaar lopen in hun eigen land.” “Daar komt bij dat veiligelanders vaker voor overlast zorgen en dat komt de beeldvorming met betrekking tot azc-bewoners niet ten goede’’

Rijpstra maakt een terecht punt, zolang de rotte appels en de uitgeprocedeerden asielzoekers keer op keer worden vertroeteld en ondertussen keer op keer de fout in gaan dan moeten ze gewoon terug worden gestuurd. Het is dan ook meer dan terecht dat de burgemeester onze staatssecretaris hierop aanspreekt. Zij moet namelijk de middelen aanbieden zodat de burgemeester de veiligheid kan bieden waar zijn gemeente recht op heeft.

De VVD heeft al jaren deze portefeuille in handen, maar in feite verandert er weinig. De vraag is dus of staatssecretaris Broekers-Knol het wel aandurft om hard op te treden.