Chaos compleet bij Benidorm Nederland! 50-Plus voorzitter Dales: ‘Geen enkel team kan functioneren met een matennaaier in huis’

Het ging zo goed met 50-Plus, in alle peilingen stonden ze op dikke winst. Nu breekt er een ware senioren-knokpartij uit binnen de top van de partij. Partijvoorzitter Dales wordt beschuldigd van stoken en machtsspelletjes terwijl hij juist weer andere beschuldigd van matennaaierij. Het wordt zo nog een leuke soap!

Partijvoorzitter heeft in een brief aan de Kamerleden laten weten dat hij het vertrouwen in alle Kamerleden – behalve Henk Krol – op heeft gegeven. Er worden vieze spelletjes gespeeld binnen de partij, en de partijtop kan beter in zijn geheel aftreden. In de huidige vorm is er geen toekomst meer.

,,Mijn enige en grote verdriet is dat het harde werken van zoveel loyale en idealistische partijgenoten in minder dan twee maanden volledig te gronde gericht is door een handvol ‘functionarissen. Er was juist veel succes: eindelijk rust in de partij, een goede pers, lijsttrekker 89 procent steun van de leden, 95 procent steun voor het bestuursvoorstel digitaal stemmen en 10 (!) zetels in de peilingen.”

Dales gaat in zijn brief helemaal los op de hoge functionarissen binnen zijn partij. Hij spreekt over matennaaien en dubbele tongen binnen zijn partij. Volgens hem is door het ego van enkele bestuurders de hele partij naar de knoppen geholpen.

,,Ik had eerlijk gezegd weinig zin meer in nog een of andere communicatie met jullie. Zelden in mijn leven ben ik zo teleurgesteld in een groep mensen. Geen van jullie heeft mij ooit een vertrouwensprobleem gemeld. Ik vernam alleen het tegenovergestelde. Recent nog. Schriftelijk zelfs. Onder andere van Jan Nagel. En dan per persbericht het vertrouwen opzeggen. Wie verzint zoiets?”

Afgaande op de brief die Dales schreef zal de komende tijd de doofpot flink worden geleegd. Iedereen is wel benieuwd naar de machtsspelletjes van lieden zoals Jan Nagel.

,,Het is zoals het is. Ik mag dan af en toe wel eens wat grof in de mond geweest zijn of een beetje bot, ik bleef loyaal aan de groep, hield mijn woord en deed nimmer mee aan de achterbakse streken die 50Plus karakteriseren.”

Dales blijkt wel positief te zijn over Henk Krol, die wordt in zijn tirade namelijk niet verweten mee te hebben gedaan aan vuile machtsspelletjes.