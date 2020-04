Column Jan Roos – Coronacrisis toont nogmaals aan: we krijgen in EU vrijwel nooit onze zin, we moeten er uitstappen

Jan Roos complimenteert deze week de regering met de weigering akkoord te gaan met eurobonds – “heel geniepig opeens coronabonds genoemd” – maar ziet verder geen heil in een Europese oplossing voor de coronacrisis. Of welke crisis dan ook. Jan: “In één ding geef ik Rob Jetten gelijk: we moeten onderdeel worden van de oplossing en niet meer van het probleem. Dit is precies waarom we zo snel mogelijk uit de Europese Unie moeten stappen.”

Of het te maken heeft met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar om “populistisch rechts” alvast de wind uit de zeilen te nemen, of dat de keuze daadwerkelijk in landsbelang is genomen, weet ik niet. Maar dat het kabinet weigert zich te laten chanteren om door de pomp te gaan en toch eurobonds te accepteren is een compliment waard. Het zou vernietigend zijn voor ons land om, naast het zijn van de de grootste nettobetaler van de Europese Unie, ook nog eens de staatsschulden van het zuiden over te nemen.

De emotionele woorden die over en weer vlogen voordat de uiteindelijk keuze werd gemaakt door onze minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn tekenend voor het faillissement van het Europese project. Het zuiden boos dat het noorden zich niet nog verder financieel laat uitkleden. Het noorden boos dat het zuiden een Rupsje Nooitgenoeg is. Brusselse ambtenaren en diplomaten vonden de noordelijke afwijzing een blamage voor de EU. De Franse minister van Financiën Le Maire voorspelde dat door de verdeeldheid de rente voor het zuiden, en dus ook Frankrijk met haar enorme schuldenlast, omhoog zou schieten. En zo toont het de Europese Unie weer eens haar ware gezicht: het is een groot continentaal nivelleringsproject. Een transferunie, waar ons geld wordt afgenomen en gegeven aan landen waar de zon een stuk meer schijnt en je al met een jaar of zestig met pensioen kan.

Nederland zou egoïstisch, zuinig, benepen, hardvochtig, onwaardig en asociaal zijn, volgens het parasiterende zuiden, om niet zijn eigen hoofd in de strop te leggen. De Italiaan David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, waarschuwde ons dat ze anders geen tulpen meer zouden kopen. Heel vervelend voor onze tulpenboeren, alleen als we akkoord waren gegaan met die eurobonds (heel geniepig opeens coronabonds genoemd alsof ze van tijdelijk aard zijn en bedacht vanwege de pandemie) konden we hier die tulpenbollen gaan eten.

De rol van D66 in het kabinet is even opmerkelijk als dubieus. Rob Jetten ziet ook dat zijn geliefde EU aan het imploderen is. Zoals het een echte eurofiel betaamt pleit hij dan altijd voor meer Europese Unie, op het moment dat de Europese Unie aantoont weer eens niet te functioneren. Het is als oproepen om een obees meer eten te geven zodat hij straks meer kan afvallen. In het regeerakkoord, waar D66 voor tekende, staat duidelijk dat Nederland niet de schuldenlast van het zuiden zou gaan overnemen. Nu wil Jetten dat opeens toch. Hij toont daarmee aan een onbetrouwbare partner te zijn in de coalitie. Als een wilde gilt hij dat Nederland alle medestanders kwijt was geraakt. ‘Als zelfs Berlijn met verbazing naar Nederland kijkt, weet je dat het fout zit.’ Niet veel later maakte Merkel duidelijk dat Berlijn de Nederlandse lijn zou volgen. Jetten: ‘Zonder gunfactor staat Nederland de komende tijd alleen in alle andere Europese onderhandelingen.’

D66 zegt hier dat Nederland zichzelf in de armoede moet storten, zodat we een gunfactor creëren bij andere onderhandelingen. Het is pure zelfmutilatie voor het Europese project. Je zet je benen af om later beter te kunnen onderhandelen of je jouw tenen kan terug krijgen. Jetten vervolgt: ‘In een Unie met 27 landen krijgt nooit één land helemaal z’n zin. We moeten samenwerken. Luisteren naar elkaar. Alle opties openhouden. Onderdeel worden van de oplossing, en niet meer van het probleem. Voor anderen en voor onszelf.’

We krijgen inderdaad vrijwel nooit onze zin. We moeten steeds betalen en ontvangen vrijwel niks. Kijk maar naar het corona-noodpakket waar Nederland twee miljard euro inlegde en maar 25 miljoen euro teruggestort kreeg, terwijl ons land een van de hardst getroffen landen is. Je moet juist niet alle opties openhouden. Nederland moet in eigenbelang onderhandelen, niet in het belang van andere landen. Dat doen zij immers ook niet. Maar in één ding geef ik Jetten gelijk: we moeten onderdeel worden van de oplossing en niet meer van het probleem. Dit is precies waarom we zo snel mogelijk uit de Europese Unie moeten stappen.