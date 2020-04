Column Jan Roos: Hatelijke Zembla-docu over Baudet toont vooral de breinrot van het Mediapark en Henk Otten

Ook columnist Jan Roos heeft de Zembla-docu over Thierry Baudet gezien. Hij is er hard over: het was een “bespottelijke” tv-uitzending, aldus Jan: “Zonder bewijs dingen roepen om een tegenstander schade toe te brengen.” Het geeft het “rot in het brein” van Hilversum aan. En ook in dat van appjesleverancier Henk Otten.

Niemand is perfect. Dat wisten we natuurlijk al, en dat geldt ook zeker voor Thierry Baudet. Ik draag hem en Forum voor Democratie een warm hart toe, maar ik zie en hoor ook wel eens dingen van hem waar ik commentaar op heb. En gelukkig maar, want als ik de perfectie vind in een mens – en al helemaal in een politicus! – zou mijn kritisch denken tot een stilstand zijn gekomen.

Ik ben in de luxe positie dat ik mijn kritiek op Thierry persoonlijk kan uiten via onder andere WhatsApp. Baudet is een persoon met – net als ik – een groot ego. En net als bij mij is commentaar bij hem een bron om jezelf te scherpen. Altijd vraagt hij wat ik precies bedoel en geeft hij mij soms ook gelijk. Dat is een gezonde manier van met elkaar om te gaan. Andersom is dat net zo. Thierry heeft kritiek op mij geuit waar ik veel aan heb gehad.

Wij denken over veel zaken hetzelfde. Ook zijn politieke denkbeelden stroken met de mijne en onze kijk op de samenleving is vrijwel identiek. Maar ik begrijp goed dat wanneer je bijvoorbeeld links bent commentaar op hem meer en heviger wordt. Hoe linkser, hoe minder raakvlakken, hoe meer kritiek. Dat is een natuurlijke reactie. Andersom is het namelijk net zo. Hoe linkser mensen zijn, hoe verder ik van hen afsta en hoe meer kritiek ik op hun denkbeelden heb.

Toch moet je oppassen dat kritiek op iemand hebben niet omslaat in platte haat, doorspekt met grove woorden. Al snel wordt het namelijk niets meer dan een ordinaire ruzie, waar men elkaar raakt waar men elkaar raken kan. Zo werd ik nog gisteren door iemand op Twitter een “kindermisbruiker” genoemd en een ander, nota bene een oud-leraar, schold mij voor “pedante kindmeppende vetlap” uit. Deze mensen kennen mij niet, maar gebruiken deze termen om mij aan te vallen, aangezien ze het niet met mijn gedachtengoed eens zijn. Ze zijn allebei dan ook uitgesproken links. Inhoudelijk slaat het natuurlijk nergens op, maar ze willen mij pijn doen. Puur omdat ik anders denk dan zij. Het glijdt als water van een eendenveer van me af. Het zijn uitingen van verwarde personen.

Het wordt pas ernstig als dit soort mensen zich journalist noemen en op dezelfde toon in de aanval gaan. Dat gebeurde gisteravond in het door u en mij gefinancierde NPO-programma Zembla. Thierry Baudet zou een Russische pion zijn, die door het Kremlin wordt aangestuurd. Dit zou blijken uit het feit dat ten tijden van het Oekraïnereferendum er op WhatsApp grapjes werden gemaakt over de steun van Poetin. Die grapjes, die ik als campagneleider van het referendum ook veelvuldig maakte, werden bij ons gevoed door berichten in de media. Zo zei de VVD toen al dat wij steun van de Russen ontvingen en stond dat als feit in dagblad Trouw. Later zou ook Joshua Livestro, die €200.000 van George Soros ontving voor zijn JA-campagne, toegeven dat hij de Kremlin-connectie had verzonnen, omdat hij niet erg succesvol was geweest om mensen te overtuigen voor het associatieverdrag te stemmen.

Het is natuurlijk een bespottelijke beschuldiging van Zembla. Zonder bewijs dingen roepen om een tegenstander schade toe te brengen. Het is even grof als tierende twitteraars, alleen nu vermomd als journalistiek. Het bleek de weggestuurde oud-penningmeester Henk Otten te zijn die Zembla aan de WhatsApp-berichten had geholpen. Otten stal van Forum en moest vertrekken. Sindsdien is hij de sweetheart van de mainstream media vanwege zijn aanvallen op Forum en Baudet. Daar geldt immers het dogma ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Maar dat diezelfde media deze doorzichtige leugens als waarheid probeert te framen, in de hoop dat het beklijft bij mensen die volgende jaar mogen gaan stemmen, heeft niets meer met journalistiek te maken.

Helemaal als je weet dat Henk Otten vannacht naar onder andere Eerste Kamerleden van Forum het bericht stuurde dat ze nu in een Poetin-partij zitten, waarna hij afsloot met een smiley. Missie geslaagd, dacht Henk. Het geeft niet alleen het rot in zijn brein aan, maar ook die van het Mediapark. Kritiek is goed, maar dit was een met belastinggeld gefinancierde haatcampagne.