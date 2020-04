Column Jan Roos: Rutte wil Ramadan gebruiken om moslims zich aan coronabeleid te laten houden… kleine kans!

Jan Roos ziet in het jaarlijkse begin van de Ramadan een terugkerende traditie in pavlovreacties: openbare bestuurders die zich in allerlei bochten wringen om moslims maar een fijn vasten te wensen, en rechts die direct wijst op een gebrek aan dergelijke gelukswensen bij christelijke feesten. Toch meent Jan het op bescheiden wijze te moeten opnemen voor de premier: “Het is een verkapte oproep of moslims zich nou eindelijk eens een keer willen schikken naar de eis van de overheid om elkaar niet op te zoeken.”

De ene pavlovreactie na de andere pavlovreactie gisteren op Twitter. Het begon met de prettige Ramadanwensen van de premier. Moslimfeestdagen hebben een streepje voor bij bewindslieden: ze buigen graag naar het oosten om de islamitische Nederlander succes te wensen met een maand lang overdag geen eten, drinken, roken en seks. Een achterlijke en medisch gevaarlijke traditie, waar de toch al licht ontvlambare gemeenschap zichzelf geestelijk en lichamelijk zo uitwoont dat ze daardoor nog sneller geprikkeld raken.

De volgende pavlovreactie is van rechts, zoals die van ondergetekende, door even terug te scrollen naar de laatste Christelijke feestdag in de timeline van de minister-president, in dit geval Pasen. Of je nou wel of niet kerkelijk bent ingesteld, het Paasfeest is onderdeel van de Nederlandse traditie en wordt door vijwel alle Nederlanders gevierd. Er was geen enkele Paaswens van Mark Rutte te vinden. Wel dat hijzelf naar een kerk ging, een week voor Pasen, maar er werd niemand iets vrolijks, fijns of prettigs gewenst.

De pavlovreactie op deze pavlovreactie is dat ik dat dan op Twitter zet. Met de vraag waar dan zijn Paaswens voor Nederlanders was, als-ie zo graag mensen prettige feestdagen wenst. En ook dat veroorzaakte weer de zoveelste pavlovreactie bij linkse twitteraars die mij, op z’n zachts gezegd, een sukkel vonden dat ik me met die soort pietluttigheid bezig meende te moeten houden. Het was natuurlijk ook racistisch en islamofobisch om op te merken dat de premier moslims wel een fijne feestmaand wenst, maar Nederlanders dus niks.

Is onze premier de islam nou weer aan het pleasen en kunnen wij autochtonen het uitzoeken of zit er iets anders achter? Laten we zijn twee tweets eens erbij pakken: “Deze week begint de ramadan. Een bijzondere tijd voor moslims over de hele wereld. Dat families en vrienden nu niet bij elkaar kunnen komen voor gebed en dagelijkse iftar is moeilijk. Ik sprak imams en het bestuur van een moskee over hoe hun gemeenschap omgaat met deze situatie.” En: “Ik wens alle moslims in Nederland een goede en gezonde maand en vraag jullie om ook deze periode thuis door te brengen. Hoe moeilijk het ook is, houd je ook tijdens de ramadan aan de voorschriften. Alleen samen krijgen we corona onder controle. #ramadanmubarak”

Na het lezen van deze tekst zie je wat werkelijk in de berichten verschuild zit. Het is een verkapte oproep of moslims zich nou eindelijk eens een keer willen schikken naar de eis van de overheid om elkaar niet op te zoeken. Juist in wijken waar voornamelijk allochtonen wonen wordt het coronavirus nauwelijks serieus genomen. Ze volgen immers geen Nederlandse media en de Nederlandse overheid wordt per definitie gewantrouwd. Daarnaast ligt alles in handen van hun god, dat zeggen ze immers dagelijks meerdere keren.

Dus Rutte probeert niet alleen te slijmen, hij probeert ze iets aan hun verstand te brengen. De kans dat het lukt is overigens bijzonder klein.