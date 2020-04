Column Ozair Hamid: Bevrijd Nederland van de lockdown!

Maar liefst €92 miljard: het geschatte Nederlandse begrotingstekort voor 2020, hetgeen waarschijnlijk nog verder zal oplopen terwijl de Nederlandse economie met minstens 7,5% zal krimpen. De zwaarste recessie sinds de jaren ’30 voltrekt zich in het stille Nederland. De enige oplossing: stop de lockdown!

Kelderende koersen, massaontslagen in de Verenigde Staten en een significante reductie in verscheepte goederen. De pandemie laat er geen gras over groeien. Miljarden verdampen op het moment door aangekondigde lockdowns. De afweging tussen een enigszins fatsoenlijk functionerende economie en mensenlevens moet worden gemaakt door de politiek. Op het moment leunen de Haagse volksvertegenwoordigers naar een continuering van de intelligente lockdown. Is deze echter wel intelligent, en moet de lockdown niet worden opgeheven om zo onze welvaart te beschermen?

De afweging tussen mensenlevens en welvaart wordt constant gemaakt. Toen in 2011 de maximumsnelheid werd verhoogd naar 130 km/h was men ervan bewust dat dit zou leiden tot additionele verkeersdoden, en toch ging de Tweede Kamer akkoord met het voorstel. 130 km/h rijden moest immers gewoon kunnen en het zou leiden tot verkorte reistijden. Genot en welvaart prevaleerden over de veiligheid.

Hoe is deze situatie dan anders? Onze volksvertegenwoordigers betoogden dat een lockdown van belang was opdat de zorg zo niet overbelast raakte. Zo kwam ook de volgende leus tot leven: Flatten the curve.

En de curve is ook afgevlakt. De Volkskrant heeft zich – voor het eerst – nuttig gemaakt, en een grafiek opgesteld van de belasting op de intensive care in Nederland. Te zien is dat het aantal patiënten op de intensive care wegens het coronavirus beduidend is afgenomen.

Er is ruimte voor verspoeling, voor economische voorspoed, die zo hard nodig is en waar zoveel Nederlanders naar verlangen. Uiteraard is het comme il faut om rekening te houden met de zwakkeren onder ons door hen bijvoorbeeld niet te bezoeken. Deze gepaste afstand tussen de zwakkeren en de meerderheid van de bevolking is echter verenigbaar met een versoepeling van de aangekondigde maatregelen, zoals FVD ook terecht stelt.

In Oostenrijk, Zweden en tal van andere landen leeft men inmiddels zoals voor de pandemie (afgezien van de mondkapjes e.d.) en ook daar, in onder andere Oostenrijk en Zweden, neemt het aantal besmettingen af. Een lange lockdown blijkt dus niet eens efficiënt, laat staan prettig.

Laat de dromen van zoveel mensen dus niet ten onder gaan om zo mogelijkerwijs een aantal mensen te redden. Onze sociale contacten, onze welvaart en onze toekomst zijn tóch veel meer waard?

