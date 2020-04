Column Ozair Hamid: Waarom hebben we een publieke omroep als die niet onpartijdig is?

De NPO heeft gefaald. Op politiek, journalistiek en moreel vlak is de linksgeoriënteerde publieke omroep failliet. Het had geen bestaansrecht, heeft geen bestaansrecht en zal nooit bestaansrecht hebben. Belastinggeld aanwenden om vervolgens een haatcampagne te lanceren tegen een bepaalde ideologie is immers niet zuiver.

€850 miljoen kost de Nederlandse Publieke Omroep de Nederlandse belastingbetaler per jaar. Zo’n €95 per jaar per werkende. Zelfs een Netflix abonnement, met veel meer kijkmogelijkheden, is goedkoper. Maar in de NPO daagt ons op intellectueel niveau uit, en brengt ons kwalitatief nieuws – hetgeen de commerciëlen ons niet zouden brengen(!). Het tegendeel is echter waar, zo liet het ‘onderzoeksjournalistieke televisieprogramma’ Zembla ons zien op BNNVARA. Er werd geïnsinueerd dat Baudet een Russische pion zou zijn, omdat hij een aantal opvattingen zou hebben verkondigen, die het Kremlin ook met enige regelmaat ook zou uitdragen. Bewijzen – die worden verwacht van een journalistiek programma – waren er niet, suggesties hooguit. De aflevering was een grove schending van de journalistieke ethiek, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Sancties op het overtreden van journalistieke normen zouden moeten worden opgelegd opdat hieruit een les kan worden getrokken; geen bewijs? Dan geen claim. Anders is het slechts een ordinaire roddel, net zoals de Zembla-uitzending over Russische connecties van Baudet.

Op politiek vlak is de NPO – zoals men heeft mogen observeren – niet neutraal. Partijen die de invloed van de mens in recente klimaatverandering relativeren zijn ‘klimaatontkenners’, Fox News is een ‘propgandazender van het Witte Huis’ en de lichte stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur is een ‘klimaatcrisis’. Ervan uit gegaan wordt is dat 75% van de journalisten links zijn, maar bij de NOS-redactie zal dat percentage hoogstwaarschijnlijk de 90% aantikken. En dat is in principe niet erg zolang meningen en feiten worden gescheiden, maar dat is helaas niet het geval. Het forceren om mensen te betalen voor linksgeoriënteerd is immoreel. Het heffen van meer belasting dan absoluut nodig is immers gelegaliseerde roof, aldus Calvin Coolidge. De progressieve NOS-redactie is niet een noodzakelijk onderdeel van de maatschappij – waarom dan mensen arresteren, die er geen gebruik van maken, als zij weigeren te betalen voor de NPO?

Omdat volksvertegenwoordigers de NPO nodig hebben. Om hun gebruikelijke verhaal te doen, terwijl verhalen aan de rechterzijde van het politieke spectrum in zo’n daglicht worden gezet, dat rechtse partijen er last van ondervinden. Heel toevallig wordt de SP bijvoorbeeld niet onderzocht voor banden met Hamas, een Palestijnse islamitische terroristische organisatie, terwijl dit vele malen problematischer is dan de zogenaamde Russische connecties van Thierry Baudet.

Het alternatief, omdat klagen toch niets bijdraagt: investeer in het onderwijs, verlaag het belastingpercentage van de 2e schrijf van de inkomstenbelasting, en verlaag de AOW-leeftijd. €850 miljoen is veel geld, spendeer het dus op de juiste manier. De jeugd, de werkenden en de ouderen, of de publieke omroep?

De keuze is snel gemaakt.

