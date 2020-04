Corona-apps? Een waardeloos idee! ‘Overheid en ICT gaan niet samen’

Femke Merel van Kooten was de eerste, en enige, Kamerlid dat direct tegen het idee van een corona-app stemde. Uiteindelijk kreeg ze hartstikke gelijk, de apps zijn namelijk zo lek als een mandje. Niet gek volgens Van Kooten, want de overheid en ICT gaan gewoon niet samen. Dit is altijd een ongelukkige combinatie geweest, dus hoezo zou het dit keer wel zijn goed gegaan?

Als we kijken naar het verleden dan wordt al vrij snel duidelijk dat de overheid en ICT een rampencombinatie is. Dit is iets waar Van Kooten vanaf het begin af aan – als enige Kamerlid dus – ook bang voor was. Want juist in een crisistijd is er helemaal geen tijd om alles goed na te checken, dus zaken als privégegevens zijn dan secundair. En dat is een grove fout.



Het idee dat zo’n app überhaupt zou werken is al volslagen nonsens. Men gaat zelf voor doktertje spelen, en zelfs al het idee van zo’n app zou kunnen werken dan testen we alsnog veel te weinig in Nederland. In landen waar ze al wel werken met een ‘corona-app’, testen ze ook vele malen meer. Toch zien we dat de app daar ook niet echt een succes is.

Dus hoezo zouden wij dan moeten beginnen aan zo’n wangedrocht van een applicatie?