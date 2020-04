‘Coronacrisis zal nog duren tot het einde van het jaar, daarna kunnen we het leven langzaam weer oppakken…’

We moeten nog even doorbijten, maar dan mogen we er ook veel stelliger op hopen dat we rond het einde van dit jaar ons oude leventje weer kunnen oppakken. Rond die tijd moet er ook een vaccin beschikbaar zijn dat werkt tegen het coronavirus.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, denkt dat er nog voor het einde van het jaar een vaccin beschikbaar zal zijn om het coronavirus te bedwingen. Tot die tijd moeten we rekening blijven houden met verregaande beperkingen, aldus de bewindsvrouw tegenover de Duitse krant Bild am Sonntag.

Volgens Von der Leyen zal het medicijn tegen het coronavirus uiteindelijk uit Europa afkomstig zijn. Twee onderzoekteams zijn bezig met het ontwikkelen van een vaccin, en de voortekenen zijn gunstig, aldus Von der Leyen.

Von der Leyen: “Zij zijn van plan binnenkort met klinische tests te beginnen. Daarna volgen nog enkele stappen om een vaccin goedgekeurd en massaal geproduceerd te krijgen.” Momenteel zou de Europese Unie zelfs in gesprek zijn met fabrikanten over de productie om snel een nieuw vaccin mogelijk te maken.