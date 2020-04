‘Coronavirus zet de turbo erop: links-fascistoïde massapsychologie, massahysterie en massa-indoctrinatie’

Dankzij de coronacrisis wordt de “turbo” gezet op het stichten van een links-totalitaire wereld, zo waarschuwt auteur Frits Bosch. “Walgelijk,” vindt hij.

Eerder deze week heb ik een podcast opgenomen over het feminisme. Ik heb gezegd dat het huidige radicale feminisme past binnen identity politics, LHBTIQ. Merkwaardigerwijze werkt dit linkse gedachtegoed fascistoïde uit. Het stuurt namelijk het beleid aan op basis van fysieke kenmerken waar mensen niets aan kunnen doen. Dat is racistisch. De uitwerking in onze samenleving is totalitair en fascistoïde. Want de uiterste consequentie is dat eenieder die zich aan LHBTIQ wil onttrekken, met geweld geconfronteerd wordt. Mijn conclusie is dat links in feite fascisme bevordert. Dat doen ze zonder dit te beseffen c.q. te willen beseffen.

Ik heb eens gekeken welke bedrijven ‘diversity officers‘ hebben. Velen. Het fenomeen grijpt naarstig om zich heen. De officers zijn vooral vrouwen. Ze zeggen LHBTIQ te willen bevorderen in het bedrijf, maar in feite gaan ze unisono op zoek naar vrouwelijke werknemers. Als ze die niet kunnen vinden (maar een man wel) dan blijft de vacature open. De openheid waarmee ze spreken in de media is onthutsend en schaamteloos. Het slaat de bijl aan de wortel van onze liberale arbeidsmarkt. Het is zo racistisch en fout als maar enigszins kan. Totalitarisme ten top, maar ondersteund door de CEO. De trend leidt op alle gebieden (zelfs de IT!) naar een totalitaire samenleving. Corona zet de turbo erop.

Werknemers moeten bewustzijnscursussen doen op basis van LHBTIQ, want we zijn “onbewust racistisch”, “we moeten van ons vooroordeel af”, “we discrimineren onbewust”. Ja, ja. Ons voordeel wordt omgeturnd. Het doet me ook denken aan de madrassa’s en fanatieke joden. Onversneden fascistoïde indoctrinatie, naar mijn mening. Universiteiten zijn helemaal sterk ontwikkeld op dit vlak, zoals ik in m’n boek “Feminisme op de werkvloer” meld. Op de Universiteit van Amsterdam deed zich ruzie voor tussen de “Chief Diversity Officer”, mevrouw dr. Anne de Graaf en studenten, over wat onder diversiteit moet worden verstaan. Studenten zijn het niet eens met haar definitie. De rector magnificus van de TU Eindhoven, gaat helemaal door de pomp door vacatures enkel open te stellen voor vrouwen. Rector Baaijens is in mijn ogen een racist van de bovenste plank. De indoctrinatie is compleet. De universiteit als madrassa. “Vader, vergeef het hun…”

Het doet mij sterk denken aan mijn studententijd eind jaren zestig toen studenten in sociale studierichtingen zich opeens marxisten noemden. Dat werd aangezwengeld door een beperkt aantal docenten als iets nieuws, iets in moreel opzicht superieurs, hoogstaands. Dat hebben we geweten. Het ging in Amsterdam met veel geweld gepaard. Een slap aftreksel van de moordpartijen onder Mao en Stalin, die samen circa 150 miljoen doden maakten. Slechts ‘statistiek’, volgens Stalin.

Er is telkens sprake van massapsychologie, massahysterie en massa-indoctrinatie. De blinde kudde. We komen daar niet van af. Nu weer, maar in een andere gedaante, identity politics, waaronder radicaal feminisme. Walgelijk.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.