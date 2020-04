Corrupte voetbalmaffiosi UEFA: ‘Eredivisie stilleggen om corona? Uitsluiting van Europees voetbal!’

Zelfs in tijden van deze heftige gezondheidscrisis, zien ze bij het Europese overkoepelende voetbalorgaan UEFA nog kans om het najagen van keiharde pegels boven de levens van mensen te stellen: het voetbaltuig heeft nationale voetbalbonden gewaarschuwd dat ‘vroegtijdig’ beëindigen van de competities betekent dat ze wellicht niet meer kunnen meedoen aan de Champions League en Europa League van volgend jaar.

In een crisis worden de leiders van de losers gescheiden, aldus de onvolprezen Jeroen Smit gisteren. Nou, hier hebben we toch wel weer een vervolmaakte loser te pakken. Het is de UEFA, de koepel van Europese nationale voetbalverenigingen waaronder ook de KNVB. Die hebben lak aan het coronavirus en denken alleen maar aan één ding: zoveel mogelijk geld in hun corrupte zakken te laten glijden.

En dus kan zelfs de heftigste gezondheidscrisis sinds de Spaanse griep niet verhinderen dat ze erop hameren dat hele landen gestraft worden als ze nu omwille van het coronavirus hun nationale competitie al beëindigen. België deed dat al, en andere landen overwegen hetzelfde. De UEFA staat als een dreigende maffioso klaar om ze allemaal in de pan te hakken:

“De UEFA heeft donderdag een brief verstuurd waarin de Europese voetbalbond de aangesloten bonden op het hart drukt de nationale competities niet nu al te beëindigen. Als dat wel gebeurt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de Europese tickets voor volgend seizoen. Dat meldt persbureau AP, dat de brief van de UEFA heeft ingezien. Het schrijven werd verstuurd op het moment dat België al had besloten een streep te zetten door het restant van het seizoen. Dat is volgens de UEFA dus te voorbarig. ‘We zijn vol vertrouwen dat het voetbal in de komende maanden weer kan worden hervat, waarbij de openbare autoriteiten de voorwaarden bepalen. Wij vinden dat elke beslissing om nationale competities nu al stop te zetten op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd is.'”

Kortom: geld boven gezondheid, en keiharde repressie boven overleg. Het voetbal verdient zoveel beter dan zulke roekeloze, harteloze en inhalige bestuurders. Loop naar de man met jullie dreigementen!