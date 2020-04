D66-cultuurminister redt alleen de gesubisideerde grachtengordelkunst met corona-noodpakket: de rest kan de pot op

Niet alle kunstenaars zijn even gelijk, zo blijkt maar weer deze coronacrisis. OCW-minister Ingrid van Engelshoven rolt een reddingspakket uit, maar wie profiteren daarvan? Alleen de grachtengordeldieren onder de kunstenaars. De rest kan lekker failliet gaan, aldus de bewindsvrouw.

Het is weer eens te wild om los te lopen: de coronacrisis gebruiken om alleen één culturele smaak overeind te houden, en de rest gewoon doodleuk te laten omvallen. Een soort crony capitalism meets sociaal darwinisme. Maar dan met een overheid en zakken geld die op basis van arbitraire maatstaven wél worden uitgedeeld aan grote en bekende Amsterdamse theaters en musea, maar níét bedoeld zijn voor al die kleine kunstenaars die hun hoofd net boven water kunnen houden.

Of zoals 3voor12 het uitdrukt: alleen geld voor de subsidie-elite, en de rest krijgt helemaal niets, noppes, nada:

“De 300 miljoen van het kabinet blijven vooral voor de subsidie-elite De nu al gesubsidieerde basis van de Nederlandse cultuur blijft leidend bij de verdeling van het steunpakket van het kabinet. Dat is slecht nieuws voor de popsector, die slecht vertegenwoordigd is bij de kunstelite. Dat bleek uit de toelichting van minister Van Engelshoven (OCW).”

Mooi man, zo’n democratische rechtsstaat waarin iedereen precies even gelijk is. Ook iedere culturele ondernemer. Maar wanneer je een duidelijk streepje voor hebt indien je woont in de achtertuin van de GroenLinks-, D66- en PvdA-partijtop. Dan ben je nét iets meer gelijk en kan je aanspraak maken op een eindeloze stroom geld van het kabinet.