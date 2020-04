De feiten en fabels over CBD-olie op een rijtje

De laatste jaren is het gebruik van CBD-olie steeds verder toegenomen. Mensen nemen deze olie, die formeel cannabidiol heet, soms in omdat ze last hebben van stress, angst of pijn. Ook wordt CBD-olie wel ingenomen als er sprake is van een slechte nachtrust. Maar hoewel er steeds meer mensen zijn die CBD-olie in huis hebben, is er ook nog altijd een grote groep mensen die een verkeerd beeld heeft van deze olie. Er bestaan namelijk nogal wat misverstanden over dit product, die we door middel van dit artikel graag willen wegnemen.

Geen wietolie

Op de eerste plaats is CBD-olie niet afkomstig van de wietplant. Vaak wordt dat wel gedacht, maar het is dus een hardnekkig misverstand. Op zich valt ook wel te verklaren hoe dit misverstand heeft kunnen ontstaan, want CBD-olie komt van de hennepplant en sommigen menen dat dit hetzelfde is. Niets is echter minder waar. Een hennepplant is geen wietplant, hoewel beide planten behoren tot de cannabisplanten. Een belangrijk verschil is dat wietplanten veel THC (tetrahydrocannabinol) bevatten. Dat is de stof die ervoor zorgt dat je high wordt als je wiet rookt. Maar die stof zit dus nauwelijks in de hennepplant. Deze plant bevat daarentegen juist veel CBD en die stof is nou net de belangrijke stof die de basis vormt voor de CBD-olie. Om het allemaal nog verwarrender te maken, bestaan van beide stoffen oliën. Maar alleen CBD-olie is gewoon vrij verkrijgbaar in de handel.

Niet verslavend

In tegenstelling tot THC is CBD totaal niet verslavend. Aangezien de hennepplant slechts een zeer lage concentratie van de stof THC bevat en juist veel CBD, is het niet verslavend om CBD-olie te gebruiken. Dat is ook de reden dat het in de reguliere handel verkrijgbaar is.

Voedingssupplement

Vaak wordt gedacht dat CBD-olie een medicijn is. Ook dat is niet correct. Het is geen geneesmiddel maar een voedingssupplement. Waarschijnlijk is de verwarring hierover ontstaan doordat de hennepplant al eeuwenlang voor medische doeleinden wordt gebruikt. Maar het één staat natuurlijk los van het ander. Aan CBD-olie worden diverse positieve eigenschappen toegeschreven, maar dat maakt het nog niet tot een geneesmiddel.

Verschillende kwaliteiten

Ook wordt vaak gedacht dat alle CBD-olie hetzelfde is. Er zijn echter veel verschillende kwaliteiten op de markt. Op de website Cibdol.nl vind je een overzicht van de meest pure varianten van CBD-olie, geproduceerd op basis van zeer strenge kwaliteitseisen.